اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بفريق عمل منظومة الكتاب الإلكتروني، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارات شئون الطلاب، ومدير مركز القياس والتقويم، ومدير مركز الخدمات الإليكترونية، ومدير وحدة MIS، ومسئول شركة الأنظمة الإلكترونية الموردة للمنصة المستخدمة، ومسئولي وحدات الخدمات الإلكترونية (I.T. Units) بكليات الجامعة.
وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن منظومة الكتاب الإلكتروني يتم تنفيذها بجامعة سوهاج فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى، بما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصة مخصصة، لذلك تم التعاقد مع شركة الأنظمة الإلكترونية بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة التعليمية.
وأكد "عبد الخالق"، أن الاجتماع جاء لمتابعة آليات مراحل التنفيذ، والوقوف على النسب الفعلية المنفذة، والاستعداد لإطلاق أول اختبار إلكتروني عبر المنصة.
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التعليقات على بعد تطبيق الكتاب الجديد.. رئيس جامعة سوهاج يعلن موعد أول الاختبارات الإلكترونية
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