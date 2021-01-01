في ليلة العمر تختار العروسة أفضل طلة لها من حيث شكل الفستان والمكياج وكذلك شكل تسريحة الشعر، ومع تغير فصول السنة قد تتغير موضة تسريحات الشعر باختلاف فصول السنة.
يقول مصفف الشعر شادي لحود، لا شك أن تسريحات شعر العروسة تتغير باختلاف فصول السنة، ولذلك فإن موضة خريف وشتاء 2021 في تسريحات شعر العروسة مميزة، فقد تكون تسريحة الشينيون من التصفيفات الكلاسيكية التي تلجأ إليها الكثير من العرائس، باعتبارها من التسريحات التي تجمع الشعر بأكمله بطريقة تجعله بسيطًا، ويمكن ارتداء طرحة الزفاف عليه، إلا أن هناك تصفيفات جديدة وعصرية له، حيث تكون منخفضة قليلًا، وقد يتم دمجها مع الضفائر، تلك التي يمكنك الاختيار من بينها بسهولة.
وأضاف تلجأ الفتيات الجريئات إلى تصفيفات شعر مختلفة وجريئة تتناسب مع شخصياتهن في ليلة زفافهن، حيث يتركن شعرهن حرًا بشكل فوضوي، وسواء كان شعرك أملس أو مجعد، يمكنك أن تتركي بعض خصلاته متناثرة على وجهك، مع ربط شعرك من الخلف بشكل فوضوي أيضًا ليصبح مناسبًا لإطلالتك كعروس.
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التعليقات على للعرائس.. تعرفي على موضة تسريحة الشعر في خريف وشتاء 2021
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