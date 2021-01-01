

شوربة السي فود بالكريمة شوربة السي فود بالكريمة



قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة.







تعرفي على طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة التي يفضلها أغلبالأشخاص في ما يأتي:

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المكونات…250 جرام جمبري صغير.250 جرام كاليماري مقطع.250 جرام بلح البحر.250 جرام سمك فيليه مقطع.4 كابوريا.كوب حليب.كريمة طهي.بصلة مفرومة.ملعقة كبيرة دقيق.ملعقة كبيرة سمن.ملح وفلفل.طريقة تحضير شوربة السي فود بالكريمة…إليك خطوات طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة في ما يأتي:قومي بتنظيف المأكولات البحرية جيدًا.قومي بسلق الجمبري مع القشر الخاص به.قطعي الكابوريا إلى نصفين.قومي بسلق سمك الفيليه في ماء، وأضيفي له الملح والفلفل.أذيبي السمن في قدر على النار، وقومي بتحمير البصلة المفرومةوأضيفي السي فود بعد تصفيته جيدًا من الماء.أضيفي ملعقة الدقيق إلى المكونات السابقة مع الإستمرار في التقليب،وذلك بعد قلي المأكولات البحرية مع البصل قليلًا.أضيفي السمك الفيليه وماء السلق الخاصة به إلى المزيج السابق،وانتظري حتى يصبح القوام سميكًا.أضيفي الحليب وكريمة الطهي مع الاستمرار في التقليب، وأضيفي الملحوالفلفل.إرفعي الشوربة من على النار قبل غليان الحليب، وقدميها ساخنة.