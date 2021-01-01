بوجبا يضع شرطًا تعجيزيًا لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد



بول بوجبا بول بوجبا

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، موافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، ولكن بشرط.



ويغيب بوجبا صاحب الـ28 عامًا حاليًا عن الملاعب لمدة 10 أسابيع على الأقل، بسبب إصابة في الفخذ.



وسيصبح لاعب الوسط الفرنسي حرا في الانتقال إلى ناد آخر الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم.

