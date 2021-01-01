الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

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أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق أن نادى الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده بمسابقة الدوري المصري الممتاز .



وقال أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك “ قائلا :” الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده من جانب محكمة كاس بسبب صدور أحكام نهائية في بعض القضايا دون حلها حتى الآن وعلى رأسها مارتيمو وسبورتنج لشبونة وكريستيان جروس".



وعلى جانب أخر ، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 11 لاعبا مع استئناف التدريبات غدا الجمعة استعدادا لمباريات الدوري المقبلة والتي سيبدأها الأبيض بلقاء الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

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ويفتقد فريق الزمالك لخدمات، محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم مع المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.وفي نفس الوقت سيفتقد الزمالك السيد عطية حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبد المجيد الذين تم تصعيدهما للفريق الأول بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.