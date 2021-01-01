أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق أن نادى الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده بمسابقة الدوري المصري الممتاز .
وقال أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك “ قائلا :” الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده من جانب محكمة كاس بسبب صدور أحكام نهائية في بعض القضايا دون حلها حتى الآن وعلى رأسها مارتيمو وسبورتنج لشبونة وكريستيان جروس".
وعلى جانب أخر ، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 11 لاعبا مع استئناف التدريبات غدا الجمعة استعدادا لمباريات الدوري المقبلة والتي سيبدأها الأبيض بلقاء الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق