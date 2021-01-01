هل يمكن للأطفال تناول مشروبات الطاقة؟ وما هي البدائل ؟



مشروبات الطاقة مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة هي مشروبات جاهزة تحتوي على كافيين معروفة بتعزيز الطاقة وتحسين اليقظة العقلية والأداء البدني يستهلكها العديد من البالغين بانتظام ومع ذلك، لا يُنصح الأطفال والمراهقون بشدة بشرب مشروبات الطاقة بسبب آثارها السلبية على الصحة.



غالبًا ما يخلط الأطفال والمراهقون بين مشروبات الطاقة ومشروبات الرياضة، ونتيجة لذلك ، فإنهم يستهلكون كميات كبيرة من مشروبات الطاقة للأغراض العامة ، مثل الماء ومن ثم ، فإن إعلام الأطفال بمشروبات الطاقة وسلامتهم أمر ضروري.



يحتاج الأطفال إلى فهم الفرق بين مشروبات الرياضة ومشروبات الطاقة . المشروبات الرياضية هي سوائل تستخدم للترطيب أثناء النشاط الشاق. في المقابل ، مشروبات الطاقة هي مشروبات تستخدم لتعزيز الطاقة وتحسين الأداء الرياضي.

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عادةً ما يحتوي مشروب الطاقة على السكر ومضادات الأكسدة والفيتامينات والكافيين. من ناحية أخرى ، تحتوي المشروبات الرياضية بشكل أساسي على السكر والإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، ولكن لا تحتوي على مادة الكافيين. وفقًا للخبراء، لا يحتاج الأطفال والمراهقون عبر الأعمار إلى مشروبات الطاقة ومع ذلك، يمكن أن تكون المشروبات الرياضية مفيدة للرياضيين الشباب الذين يمارسون أنشطة بدنية قوية وطويلة الأمد.لماذا مشروبات الطاقة ضارة للأطفال؟وفقًا للخبراء في سياتل للأطفال ، هناك سببان لعدم اختيار مشروبات الطاقة للأطفال.أولاً ، يتم تسويق مشروبات الطاقة كمكملات غذائية لا تخضع لفحوصات سلامة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). يزيد عدم وجود فحوصات السلامة من فرص احتواء هذه المنتجات على مكونات مخفية ، مثل الأعشاب ، بكميات غير معروفة.ثانيًا ، تحتوي مشروبات الطاقة على العديد من المكونات المشكوك فيها ، مثل الكافيين ، بكميات عالية وغير منظمة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الطفل على المدى الطويل. إلى جانب الكافيين ، تشمل بعض المكونات الشائعة الأخرى في مشروبات الطاقة والتي يمكن أن تكون ضارة للأطفالالمخاطر الصحية المحتملة لمشروبات الطاقة للأطفالبشكل عام ، هناك نوعان من مشروبات الطاقة المتوفرة في السوق. كلاهما يحتوي على مكونات متشابهة ولكن يختلفان في حجم الوجبة. يأتي أحدهما في عبوات بنفس حجم الصودا العادية ، مثل علبة 16 أونصة ، في حين يأتي الآخر ، المعروف باسم لقطات الطاقة ، في حاويات صغيرة تحتوي على 2 إلى 2 أوقية ونصف من مشروب الطاقة المركز.يمكن أن يؤدي استهلاك أي من مشروبات الطاقة هذه إلى إثارة العديد من المشكلات الصحية قصيرة وطويلة الأجل ، مثل:القلق والأرق: ينصح الخبراء في الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين الأطفال الصغار بتجنب تناول الكافيين والحد من تناوله بما لا يزيد عن 100 ملغ (كوب واحد) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.يمكن أن يكون محتوى الكافيين أكثر بكثير مما كان متوقعًا في مشروبات الطاقة نظرًا لوجود منبهات إضافية ، مثل الجوارانا ، وهو منتج / مستخلص نباتي يحتوي أيضًا على مادة الكافيين .يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من الكافيين على الجهاز العصبي المركزي (CNS) ويؤدي إلى القلق والأرق . إلى جانب ذلك ، هناك بعض الآثار الضارة الأخرى لمشروبات الطاقة التي قد يتعرض لها الأطفالالعصبيةصعوبة الحفاظ على الانتباهالأرقملحوظة: الاستهلاك المنتظم لمشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد على الكافيين لدى الأطفال والمراهقين . في مثل هذه الحالات ، عند الإقلاع عن مشروبات الطاقة ، قد تظهر عليهم أعراض الانسحاب ، مثل الصداع المستمر والنعاس والتعب المزمن.السمنة ومرض السكري من النوع 2: تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات عالية من السكر أو المحليات ، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز. يزيد الاستهلاك المفرط للسكر من مخاطر زيادة الوزن غير المرغوب فيها ، مما يؤدي إلى السمنة ومرض السكري من النوع 2. يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم المشكلة لأنه من المعروف أنه يقلل من حساسية الأنسولين بطريقة تعتمد على الجرعة ، مما يعني أنه كلما زاد تناول الكافيين ، زادت حساسية الأنسولين.قمع الشهية: تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر ، تكاد تعادل أو تزيد عن كمية السكر التي تجدها في الصودا. الجلوكوز وشراب الذرة عالي الفركتوز والسكروز هي أشكال السكر الموجودة عادة في مشروبات الطاقة. يمكن أن يؤدي استهلاك هذه السكريات بكميات كبيرة إلى تحميل بطن الطفل وتثبيط شهيته للأطعمة الأخرى. كما أن الكميات الكبيرة من الكافيين في مشروبات الطاقة يمكن أن تحفز الجهاز العصبي الودي (SNS) ، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع وقمع الجوع.الجفاف: بصرف النظر عن كونه منبهًا ، فإن الكافيين له أيضًا آثار مدرة للبول. وبالتالي ، فإن الاستهلاك المفرط للكافيين ، خاصة عندما يقوم الطفل أو المراهق بنشاط قوي في المناخات الحارة ، يمكن أن يزيد من فقدان السوائل من الجسم ، مما يؤدي إلى الجفاف. علاوة على ذلك ، فإن التبول اللاإرادي أو إفراز الصوديوم عن طريق البول هو تأثير فسيولوجي آخر لاستهلاك الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الجفاف.تسوس الأسنان: تحتوي مشروبات الطاقة على درجة حموضة منخفضة ونسبة عالية من السكر. كلا هذين العاملين يسببان تآكل المينا ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان عند الأطفال. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة General Dentistry ، فإن مشروبات الطاقة يمكن أن تضر مينا الأسنان أكثر من المشروبات الرياضية. وبالتالي ، يجب على الأطفال الذين يستهلكون مثل هذه المنتجات تنظيف أسنانهم بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها.فقدان العظام: يحتاج الأطفال إلى مستويات مثالية من الكالسيوم للنمو والتطور السليمين. يرتبط استهلاك كميات كبيرة من الكافيين بانخفاض امتصاص الكالسيوم (التوافر البيولوجي) وزيادة إفراز الكالسيوم ، مما يساهم في فقدان العظام. ومن ثم ، فإن مشروبات الطاقة ليست خيارًا جيدًا لهم.ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب: أظهرت الدراسات البحثية أن مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب زيادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم. وبالتالي ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى نتائج عكسية ، مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب . والسبب الرئيسي لذلك هو التأثير المولد للكافيين.إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد لمشروبات الطاقة إلى تعرض الأطفال والمراهقين لسلوك شديد الخطورة. على الرغم من ندرته ، إلا أن الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة يمكن أن يسبب نوبات ، وهوس ، وسكتة دماغية ، وحتى الموت.يمكن أن تكون الآثار الضائرة لاستهلاك مشروبات الطاقة الزائدة مروعة بشكل خاص عند الأطفال الذين يعانون من حالات حالية مثل الربو أو أمراض القلب المزمنة. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن تتداخل مشروبات الطاقة أيضًا مع الأدوية.بدائل صحية لمشروبات الطاقةالماء هو أفضل مصدر لترطيب الأطفال عبر الأعمار. ولكن إذا كنت تبحث عن خيارات توفر الماء والطاقة ، يمكنك أن تقدم لطفلك المشروبات الطبيعية الصحية التالية.ماء جوز الهنداللبنعصائر خضروات منزليةماء غير محلى ومنكه طبيعياحليب غير محلى وقليل الدسممشروبات الطاقة هي مشروبات تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين يجب على الأطفال والمراهقين تجنبها. يمكن أن يؤثر استهلاك مثل هذه المشروبات على صحتهم على المدى القصير والمدى الطويل. ومن ثم ، وجه طفلك لتخطي مشروبات الطاقة واختيار المشروبات الصحية مثل حليب جوز الهند ، وعصير الخضار الطازج محلي الصنع مع السكر ، أو اللبن ، وهي مغذية بما يكفي لدعم نمو طفلك وتطوره.