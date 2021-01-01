لذيذ وشهي.. طريقة تحضير طاجن الموزة بالشعرية

طاجن الموزة بالشعرية
طاجن الموزة من الأكلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويميل البعض إلى إضافة المكرونة أو الشعرية في الطاجن مع الخضار اللذيذ الذي يضيف نكهه مميزة.
وإليك طريقة تحضير طاجن الموزة بالشعرية.
مقادير طاجن الموزة بالشعرية:
لحمة موزة
بصل – ثوم كرات – كرفس - جزر
ورق لورا – حبهان
قرنفل
طماطم مفرومة
صلصة طماطم
شعرية
زبدة – زيت
ملح وفلفل
جوزة الطيب
بهارات لحمة
طريقة تحضير طاجن الموزة بالشعرية:
1- تحمر الشعرية في الزيت والزبدة حتي تأخذ اللون الذهبي
2- تشوح اللحمة الموزة في الزيت ثم يضاف البصل علي اللحمة وتتبل بكل التوابل والقرنفل والمرقة ويقلب جيدا
3- ثم يضاف الطماطم وتترك لتنضج وتمتزج المكونات معا
4- نحضر الطاجن وتوضع طبقة من الشعرية وطبقة من اللحمة الموزة والبصل وقليل من الماء
5- ويدخل طاجن الموزة الفرن حتي تمام النضج ويقدم.
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