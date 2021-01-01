لذيذ وشهي.. طريقة تحضير طاجن الموزة بالشعرية



طاجن الموزة بالشعرية طاجن الموزة بالشعرية

طاجن الموزة من الأكلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويميل البعض إلى إضافة المكرونة أو الشعرية في الطاجن مع الخضار اللذيذ الذي يضيف نكهه مميزة.



وإليك طريقة تحضير طاجن الموزة بالشعرية.





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مقادير طاجن الموزة بالشعرية:لحمة موزةبصل – ثوم كرات – كرفس - جزرورق لورا – حبهانقرنفلطماطم مفرومةصلصة طماطمشعريةزبدة – زيتملح وفلفلجوزة الطيببهارات لحمةطريقة تحضير طاجن الموزة بالشعرية:1- تحمر الشعرية في الزيت والزبدة حتي تأخذ اللون الذهبي2- تشوح اللحمة الموزة في الزيت ثم يضاف البصل علي اللحمة وتتبل بكل التوابل والقرنفل والمرقة ويقلب جيدا3- ثم يضاف الطماطم وتترك لتنضج وتمتزج المكونات معا4- نحضر الطاجن وتوضع طبقة من الشعرية وطبقة من اللحمة الموزة والبصل وقليل من الماء5- ويدخل طاجن الموزة الفرن حتي تمام النضج ويقدم.