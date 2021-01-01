أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"



قتيل الإسماعيلية قتيل الإسماعيلية

أكدت جيهان مصطفى أرملة قتيل الإسماعيلية ، أن زوجها لم يكن يعرف القاتل من قبل، ولم تجمعهما أي علاقة صداقة مثلما أشيع، متابعة: "جوزي ميعرفهوش.. ومعرفش قتله ليه؟".



وأضافت"جيهان مصطفى" خلال حوارها ببرنامج "من الجاني" المذاع على قناة "الحدث اليوم" :" زوجي مكنش يعرف القاتل ولا ليه أي علاقة بيه"، متابعة:" زوجي كان قاعد معانا قبل جريمه الاسماعيليه ومكنش في أي حاجة غريبة"، بعد أن أصبحت لحظة ذبح قتيل الإسماعيلية الأكثر مشاهدة على عدة منصات .



وشددت خلال حديثها أن المتهم عاقل ولا يعاني من أي أمراض عقلية، وكل الأقاويل المنتشرة على السوشيال ميديا بشأن جريمة الإسماعيلية ليست حقيقية.

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لحظة ذبح قتيل الإسماعيليةوفي سياق متصل روت جيهان مصطفى، زوجة المجني عليه في جريمه الاسماعيليه ، كواليس مصرع زوجها قتيل الإسماعيلية، قائلة:" زوجي كان رايج يجيب الفطار لينا عادي، وفجأة لاقينا واحد جاي يقولنا إن في واحد بيذبح في زوجي في الخارج"، متابعة:" أول ما شوفته مرمي على الأرض مصدقتش".وأضافت "جيهان مصطفى" خلال حوارها ببرنامج "من الجاني" المذاع على قناة "الحدث اليوم" للحديث عن تفاصيل جريمة الإسماعيلية : "زوجي قتيل الإسماعيلية ميعرفش القاتل وهو كان رايح يجيب فطار وحصل فيه كدا"، مسترسلة:" لما جالي خبر وفاته مكنتش مصدقة وبحسبهم بيهزروا".ودخلت زوجة المجني عليه في حالة بكاء على الهواء، قائلة:" كان غلبان وميعرفش حد، كان رايح يجيب لينا اللقمة".وكشفت سبب جريمه الاسماعيليه ، قائلة:" زوجي ميعرفش القاتل جوزي كان رايح يجيب لينا اللقمة حرام اللي حصل فيه ده حرام".وللمزيد حول جريمة الإسماعيلية و لحظة ذبح قتيل الإسماعيلية شاهد الفيديوجراف التالي: