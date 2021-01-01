أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين في أراضيها لدواع غامضة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الخميس أن خلفية اعتقال هذين الشخصين في تركيا لم تتضح بعد، مضيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع القضية مع السلطات في أنقرة.
ويأتي ذلك بعد شهر من تأكيد وسائل إعلام تركية رسمية اعتقال 15 شخصا داخل البلاد بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اعتقال إسرائيليين في تركيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق