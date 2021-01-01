

فودافون العالمية تنقل ملكية ٥٥٪؜ من حصتها في فودافون مصر إلى “فوداكوم” فودافون العالمية تنقل ملكية ٥٥٪؜ من حصتها في فودافون مصر إلى “فوداكوم”

أعلنت اليوم مجموعة فودافون العالمية عن موافقتها على نقل حصتها البالغة ٥٥٪؜ في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة “فوداكوم”، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا، تساهم هذه الصفقة فى تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها فودافون فى أفريقيا، وتعظم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالى.



تتيح الصفقة لفودافون تنظيم إدارة العمليات فى قارة إفريقيا، وإعطاء أولوية للأسواق الناشئة والتي لا تزال تتمتع بالنمو والجاذبة للاستثمار.



كما تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة لفودافون مصر للإستفادة من خدمات الشمول المالى وتنوعها وتبادل الخبرات مع الأسواق الإفريقية فى مجال الحلول التكنولوجية وإنترنت الأشياء، حيث تمثل فودافون مصر واحدة من أكبر الأسواق لفودافون العالمية فى إفريقيا وتحتل مركزا رياديا في مجال تصدير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يتيح لها الفرصة أن تصبح مركزا للتميز في مجال الخدمات الرقمية والشمول المالي.

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قد حصلت مجموعة فودافون العالمية على التزام مجموعة فوداكوم، باتفاق المساهمين الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات، وتعتبر الصفقة قيد الموافقات الرقابية والقانونية من قبل الجهات المعنية في كلا من مصر وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية إتمام نقل الملكية بحلول ٣١ مارس ٢٠٢٢.