ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شخصا احتال على القائمين على شبكة "إنستغرام" ليقوم بتجميد حساب رئيس الشبكة لفترة مؤقتة.
وتبعا لصحيفة Vice فإن "شخصا نجح بحظر صفحة إنستغرام الخاصة بمدير هذه المنصة بعد أن احتال على القائمين على المنصة مستغلا ميزة (حفظ صفحة الشخص المتوفي)".
وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص المذكور راسل القائمين على المنصة وتمكن من إقناعم بأن موسيري قد توفى، وأرسل لهم مقالة حول الأمر منشورة على موقع مزيف، ليقوم المختصون بإيقاف صفحة موسيري لمدة ثم أعادوها للعمل بعد أن تبينوا الخطأ".
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التعليقات على شخص يتمكن من إيقاف حساب مدير "إنستغرام" على المنصة بطريقة غريبة!
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