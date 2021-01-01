شخص يتمكن من إيقاف حساب مدير "إنستغرام" على المنصة بطريقة غريبة!

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صورة الخبر: شخص يتمكن من إيقاف حساب مدير "إنستغرام" على المنصة بطريقة غريبة!
شخص يتمكن من إيقاف حساب مدير "إنستغرام" على المنصة بطريقة غريبة!

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شخصا احتال على القائمين على شبكة "إنستغرام" ليقوم بتجميد حساب رئيس الشبكة لفترة مؤقتة.

وتبعا لصحيفة Vice فإن "شخصا نجح بحظر صفحة إنستغرام الخاصة بمدير هذه المنصة بعد أن احتال على القائمين على المنصة مستغلا ميزة (حفظ صفحة الشخص المتوفي)".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص المذكور راسل القائمين على المنصة وتمكن من إقناعم بأن موسيري قد توفى، وأرسل لهم مقالة حول الأمر منشورة على موقع مزيف، ليقوم المختصون بإيقاف صفحة موسيري لمدة ثم أعادوها للعمل بعد أن تبينوا الخطأ".

ونوهت الصحيفة إلى أن موسيري تمكن من استعادة صفحته على "إنستغرام" بعد فترة وجيزة كونه المسؤول عن منصات الشبكة، لكن الأشخاص العاديين قد يحتاجون إلى أسابيع لاستعادة صفحاتهم في حال تعرضوا لمثل هذه الأمور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة (حفظ صفحة الشخص المتوفي) تسمح بمراسلة القائمين على منصة "إنستغرام" وإعلامهم بأن صاحب حساب معين على المنصة قد توفي، وبعد إبراز الوثائق المطلوبة يقوم المختصون بـ "تجميد" صفحة ذلك الشخص.

المصدر: روسيا اليوم

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