

محطة الفضاء الدولية تغير مسارها لتفادي حطام قمر صيني محطة الفضاء الدولية تغير مسارها لتفادي حطام قمر صيني

أعلن مركز إدارة التحليقات الروسي أن محطة الفضاء الدولية تمكنت من تفادي الاصطدام بحطام قمر صناعي صيني، بتغيير مسارها.



وأكدت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في بيان لها، أن المحطة نفذت "مناورة ناجحة لتفادي الاصطدام بالمخلفات الفضائية".



وأوضحت أنه تم تحقيق ذلك بفضل زيادة الارتفاع الذي تحلق عليه المحطة بواقع 1.2 كم، بواسطة صاروخ "بروغريس إم إس 18" الروسي الذي التحم بالمحطة الدولية في وقت سابق.

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يشار إلى أن المخلفات التي كانت تهدد المحطة أجزاء من 2.5 ألف قطعة من حطام قمر Fengyun-1C الصيني الذي استخدم أثناء تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية عام 2007.