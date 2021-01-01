

بكاميرات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G بكاميرات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G

أعلنت Vivo عن هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون أحد أفضل هواتف 5G وأكثرها منافسة من حيث السعر والمواصفات.



ويأتي هاتف vivo y76s 5g بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163.8/75/7.8) ملم، ووزنه 175 غ، ومحمي بطبقات من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.



أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا.

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ويضمن الاداء الممتاز للجهاز نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OriginOS، ومعالج MediaTek Dimensity 810 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.كما جهزت Vivo هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 4100 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 44 واطا.ومن المفترض أن يتوفر الجهاز في الأسواق العالمية مع نهاية الشهر الجاري، ويباع بسعر 240 يورو تقريبا.