علماء يكشفون عما يقذفه الذباب عند ملامسته الطعام

هناك أشياء مختلفة يمكنك القيام بها عندما ترى ذبابة تقف على طعامك، ولكن البعض منا يواصلون تناول الطعام كما لم يحدث شيء لأنها "مجرد ذبابة"، لكن يمكن لهذه الحشرة الصغيرة أن تجلب بعض المشاكل إلى طبقك، إذ يبدو أن تأثير هذه المخلوقات الصغيرة أكبر بكثير من حجمها وأكثر تعقيدا مما تعتقد.
تعرف العلماء حتى الآن على نحو 110 آلاف نوع من الذباب، معظمها بلا أسنان، لذا عندما تحط هذه الحشرات على الطعام، فإنها تقذف أولاً عصيرها المعدي لفسح مساحة في جهازها الهضمي لطعام جديد.
يبدو الأمر مثيرا للاشمئزاز، لذا فليس من المستغرب أن يجد معظم الناس هذه الحشرات مثيرة للاشمئزاز. السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى يفسد الذباب الطعام في هذه الحالة؟ وهل من الأفضل التخلص منه؟
في الحقيقة يحتوي لعابنا على إنزيم يسمى "الأميليز"، الذي يقسم المواد التي يصعب هضمها مثل النشا إلى شيء أبسط مثل الجلوكوز. لهذا السبب عندما تمضغ الخبز لفترة طويلة يصبح طعمه حلوا بعض الشيء.
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