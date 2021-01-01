رئيس شركة آبل يؤكد امتلاكه عملات مشفرة بعيدًا عن الشركة.. تفاصيل

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صورة الخبر: رئيس شركة آبل يؤكد امتلاكه عملات مشفرة بعيدًا عن الشركة.. تفاصيل
رئيس شركة آبل يؤكد امتلاكه عملات مشفرة بعيدًا عن الشركة.. تفاصيل

قال تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: "إنه يمتلك شخصيا عملة مشفرة"، بعد أن وجه إليه سؤال خلال مناقشة في مؤتمر Dealbook، عما إذا كان يمتلك عملات رقمية من البيتكوين أو الإيثيريوم.

ووفقا لما ذكرته شبكة "cnbc" الاخبارية، أكد "تيم كوك" خلال حديثه مع الصحفي “أندرو روس سوركين”، إنه كان مهتما لفترة من الوقت بامتلاك العملات المشفرة ويبحث عن كيفية الحصول على البعض منها، لذا قرر استثمار أمواله الشخصية في العملة الرقمية كجزء من محفظة مالية متنوعة.

تيم كوك أملك عملات مشفرة وكانت مهتما بها منذ فترة

وأضاف كوك قائلا: "أنا لا أقدم نصيحة استثمارية لأي شخص، بالمناسة"، ولم يذكر نوع العملات المشفرة التي يستثمر فيها أمواله.

وبالرغم من تأكيده إمتلاك محفظة رقمية مشفرة، رفض كوك الاقتراحات القائلة أن شركة آبل تعتزم التعامل بالعملات المشفرة كمقابل مادي لبيع منتجاتها المختلفة، ورفض إمكانية استثمار مصنعة آيفون الرصيد أموال الشركة النقدية في العملات المشفرة.

وأوضح كوك قائلا: "لن تستثمر آبل في العملات المشفرة، ليس لأنني لن أستثمر أموالي الخاصة ولكن لأنني لا أعتقد أن الناس سوف يشترون أسهم آبل للحصول على العملات المشفرة".

الجدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تلقى في شهر أغسطس الماضي، 5 ملايين سهم من أسهم الشركة بلغت قيمتها 750 مليون دولار في ذلك الوقت، وسيظل كوك يحصل على منح إضافية لأسهم آبل حتى عام 2026، ويعتمد عدد أسهمها على أداء سهم آبل، وصرح كوك قائلا: “إنه يعتزم التبرع بكل ثروته للأعمال الخيرية”.

المصدر: صدى البلد

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