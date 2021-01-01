قال تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: "إنه يمتلك شخصيا عملة مشفرة"، بعد أن وجه إليه سؤال خلال مناقشة في مؤتمر Dealbook، عما إذا كان يمتلك عملات رقمية من البيتكوين أو الإيثيريوم.
ووفقا لما ذكرته شبكة "cnbc" الاخبارية، أكد "تيم كوك" خلال حديثه مع الصحفي “أندرو روس سوركين”، إنه كان مهتما لفترة من الوقت بامتلاك العملات المشفرة ويبحث عن كيفية الحصول على البعض منها، لذا قرر استثمار أمواله الشخصية في العملة الرقمية كجزء من محفظة مالية متنوعة.
تيم كوك أملك عملات مشفرة وكانت مهتما بها منذ فترة
وأضاف كوك قائلا: "أنا لا أقدم نصيحة استثمارية لأي شخص، بالمناسة"، ولم يذكر نوع العملات المشفرة التي يستثمر فيها أمواله.
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التعليقات على رئيس شركة آبل يؤكد امتلاكه عملات مشفرة بعيدًا عن الشركة.. تفاصيل
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