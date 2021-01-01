آبل تطلق تحديثا طارئا لـ15 نموذجا من أجهزة ماك .. إليك القائمة

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صورة الخبر: آبل تطلق تحديثا طارئا لـ15 نموذجا من أجهزة ماك .. إليك القائمة
آبل تطلق تحديثا طارئا لـ15 نموذجا من أجهزة ماك .. إليك القائمة

أطلقت شركة أطلقت شركة آبل Apple، تحديث طارئ لنظام تشغيل macOS Monterey الجديد، لإصلاح مشكلة في حواسيب ماك mac.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، اشتكي عددا كبيرا من مالكو حاسبات ماك، من إن تثبيت التحديث الجديد الذي يحمل الإصدار رقم macOS Monterey 12.0.1، أعاق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عن العمل.

آبل تطلق تحديث طارئ لـ 15 نموذج من أجهزة ماك
ولم يكن من الواضح لأولئك المستخدمين ما هو السبب الرئيسي وراء المشكلة التي جعلت أجهزتهم تتوقف عن العمل، وعند محاولاتهم لإعادة إقلاع الأجهزة لم تقم الحواسب بإعادة تحميل نظام التشغيل بالشكل الصحيح.

وقد أشار بعض الخبراء إلى أن المشكلة كان سببها ثغرة برمجية في نظام التشغيل الجديد، وقد تأثرت هذه الثغرة على عمل مجموعة من الحاسبات المزودة بشرائح الأمان الإلكترونية T2 من آبل.

ولإصلاح المشكلة، طرحت آبل تحديثا طارئا لنظام التشغيل macOS Monterey، وحث آبل المستخدمين المتأثرين بالمشكلة الاتصال ضرورة تحديث الأجهزة التالية:

iMac (27 inch- 2020)
iMac Pro
Mac Pro (2019)
Mac Pro (Rack-2019)
Mac mini (2018)
MacBook Air (13 inch- 2020)
MacBook Air (13 inch-2019)
MacBook Air (13 inch-2018)
MacBook Pro (13 inch-2020)
MacBook Pro (13 inch-2020)
MacBook Pro (16 inch- 2019)
MacBook Pro (13 inch-2019)
MacBook Pro (15 inch-2019)
MacBook Pro (13 inch -2019)
MacBook Pro (15 inch- 2018)
MacBook Pro (13 inch-2018)

المصدر: صدى البلد

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