

بسعر مناسب.. الإعلان الرسمي عن هاتف فيفو الجديد Vivo Y76s 5G بسعر مناسب.. الإعلان الرسمي عن هاتف فيفو الجديد Vivo Y76s 5G

أماطت شركة فيفو Vivo اللثام، عن عضو جديد ينضم لسلسلة (Y)، والذي ينطلق تحت اسم Vivo Y76s 5G، والذي يأتي مميزا بتقنية الجيل الخامس فايف جي.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، يدعم هاتف فيفو Vivo Y76s 5G، معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 1.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.



مواصفات هاتف فيفو Vivo Y76s 5G

ويحتوي هاتف فيفو الجديد Vivo Y76s 5G، على ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها، كما يمكن الحصول على الهاتف الذكي في خيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

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ويشتمل هاتف فيفو Vivo Y76s 5G، على شاشة من نوع LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، مع معدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، وتحتوي الشاشة على شق على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 8 ميجابكسل.ويتميز هاتف فيفو Vivo Y76s 5G، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، مع فلاش LED، كما تدعم إعدادات الكاميرا ميزة التثبيت البصري، إلى جانب تسجيل الفيديو من الكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت.وتشمل الميزات الأخرى في هاتف فيفو Vivo Y76s 5G، مستشعر لبصمة الأصابع في الإطار الجانبي للجهاز، و5 مراحل في نظام التبريد السائل، إلى جانب منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، ومنفذ شحن من نوع USB-C.سعر هاتف فيفو Vivo Y76s 5Gويحزم هاتف فيفو Vivo Y76s 5G، بطارية بقوة 4100 مللى أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويمتاز الهاتف الذكي بسمك 7.79 ملميتر، ويزن حوالى 175 جرام.ويتوفر بـ3 ألوان هي: الأسود، والأبيض والأزرق، ويتم طرحه في الصين مقابل سعر:-حوالى 280 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و300 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.-ومقابل سعر 310 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و800 جنيه مصري)، للإصدار بسعة تخزين مضاعفة بسعة 8 + 256 جيجابايت.