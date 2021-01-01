

من أسنان الديناصور.. كافيار تكشف عن إصدار باهظ التكلفة من iPhone 13 Pro من أسنان الديناصور.. كافيار تكشف عن إصدار باهظ التكلفة من iPhone 13 Pro

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، عن أحدث إصداراتها الفاخرة للأشخاص الراغبين في الحصول على أحدث هواتف آيفون في تصميم مميز وحصري مقابل تكلفة باهظة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي إصدار كافيار الجديد من سلسلة آبل آيفون 13، والذي أطلقت عليه اسم iPhone 13 Pro Tyrannophone، مرصع بقطع من أسنان ديناصور T-Rex عمره 80 مليون سنة.



وتشتمل مجموعة Tera الجديدة من كافيار، على هاتف بدعى Monsterphone بلوحة تيتانيوم صلبة، وإصدار آخر يسمى Teradiamond يحتوي على 1024 ماسة في الخلف.

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ويحتوي طراز Tyrannophone على أساس مركب خفيف الوزن مع نقش على ظهره، وسبائك مجوهرات مطلية بالذهب، تتكون من عين الديناصور مصنوعة من العنبر، في حين أن تمثال الرأس الحجمي مصنوع من التيتانيوم، بالإضافة إلى جزء صغير للغاية يحتوي على أسنان ديناصور حقيقية، وتعتزم كافيار تصنيع 7 وحدات فقط من هذا الإصدار.كافيار تكشف عن إصدار باهظ التكلفة من هاتف iPhone 13 Proوتطرح كافيار إصدارتها الفاخرة الجديدة من طرازي آيفون 13 برو و ماكس، بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت.ويتوفر إصدار iPhone 13 Pro مقابل سعر يبلغ 8610 دولار أمريكي (أي ما يعادل 135 ألف جنيه مصري)، بينما سيتوفر طراز iPhone 13 Pro Max مقابل سعر يعادل 9150 دولار (أي ما يعادل 143 ألف جنيه مصري).