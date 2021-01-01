أماطت شركة ريلمي Realme اللثام، عن هاتف Realme Q3t، الذي تم تسريب مواصفاته بشكل رسمي في أواخر الشهر الماضي.
وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، صممت ريلمي هاتف Realme Q3t بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا، وتتميز بسطوع 600 شمعة في المتر المربع، تحتوى الشاشة على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى مخصص لكاميرا الصور الشخصية.
مواصفات هاتف ريلمي Realme Q3t
ويمتاز هاتف ريلمي Realme Q3t، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بوحدة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور من مسافة 4 سنتميتر، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
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التعليقات على Realme Q3t.. ريلمي تطلق هاتف مميز بمعدل تحديث 144 هرتز
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