

Realme Q3t.. ريلمي تطلق هاتف مميز بمعدل تحديث 144 هرتز Realme Q3t.. ريلمي تطلق هاتف مميز بمعدل تحديث 144 هرتز

أماطت شركة ريلمي Realme اللثام، عن هاتف Realme Q3t، الذي تم تسريب مواصفاته بشكل رسمي في أواخر الشهر الماضي.



وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، صممت ريلمي هاتف Realme Q3t بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا، وتتميز بسطوع 600 شمعة في المتر المربع، تحتوى الشاشة على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى مخصص لكاميرا الصور الشخصية.



مواصفات هاتف ريلمي Realme Q3t

ويمتاز هاتف ريلمي Realme Q3t، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بوحدة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور من مسافة 4 سنتميتر، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف ريلمي Realme Q3T ، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، ويتم تشغيله بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.ويدعم هاتف ريلمي Realms Q3T، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف تقنية الذاكرة الافتراضية Dynamic RAM Expansion، التي تضيف سعة 5 جيجابايت إلى ذاكرة الوصول العشوائي رام الأساسية.ويتميز هاتف Realme Q3T، بقارئ بصمات أصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، تدعى ريلمي أنه يتم شحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 25 دقيقة.وسيتوفر هاتف ريلمي Realme Q3T، في لونين هما الأزرق والأبيض المتدرج، مقابل سعر 330 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري).