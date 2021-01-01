

الأرصاد الجوية للسائقين : احترس من الشبورة والأمطار حتى الثلاثاء المقبل الأرصاد الجوية للسائقين : احترس من الشبورة والأمطار حتى الثلاثاء المقبل

في ظل الأجواء المناخية المتقلبة أحياناً والتي استدعت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى غلق بعض الطرق السريعة لبعض الوقت في اليومين الماضيين ؛ وفي إطار خدماتها المستمرة في مجال الطرق تقدم إيجيبت أوتوموتيف عرض للحالة الجوية في أنحاء الجمهورية.



حسب ما كشفت عنه هيئة الأرصاد فالطقس بشكل عام في الفترة من اليوم الخميس وحتى نهاية الثلاثاء القادم الموافق 16 نوفمبر معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مع ميل للحرارة على جنوب سيناء ، وحار على جنوب الصعيد ، ولطيف في أول الليل مع ميل للبرودة في آخره والصباح الباكر علي كافة الأنحاء.



وعن حالة الشبورة المائية في أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة فتشتد عادة من الساعة الخامسة فجراً وحتى السابعة صباحاً ، وتظهر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وتكون كثيف أحياناً على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة من اليوم الخميس ثم تتجه إلى السواحل الغربية بدايةً من الجمعة حتى السبت الموافق 13 نوفمبر.وتزداد احتمالية سقوط أمطار بدايةً من يوم الجمعة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% ، لترتفع هذه الاحتمالية إلى 50% تقريباً على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد ، وتقل هذه النسبة بدايةً من يوم الأحد 14 نوفمبر.وتتعاون الجهات المعنية من إدارات المرور مع الهيئة لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.