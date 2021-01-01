بي ام دبليو تنتج الكهرباء من فضلات الأبقار الأمريكية!

المربع نت – محمد علي – أعلنت بي إم دابليو عن تعزيز تعاونها مع مزارع الألبان الأمريكية لتوليد الكهرباء من فضلات الأبقار.
تعمل بي إم دبليو مع مزارع بار توينتي دايري Bar 20 Dairy على جيل جديد من تقنيات استخراج الميثان من الفضلات، ثم تحويله إلى كهرباء.
تساعد التقنية في تقليل انبعاثات الميثان، التي تعد مصدر أساسي لإنتاج غازات الاحتباس الحراري، كما تتيح على إنتاج ضعف كمية الكهرباء بنفس كمية غاز الميثان في المولدات التقليدية.
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