طرحت بورشه نسخة أنيقة وحصرية من باناميرا: سيارة باناميرا بلاتينيوم. وتتضمن الفئة الخاصة المطورة من باناميرا ثلاثة طرازات هي باناميرا 1 وباناميرا 4 وباناميرا 4 E-Hybrid، كما تجمع بين لمسات التصميم الأنيقة باللون البلاتيني ساتان اللامع ومجموعة كبيرة من التجهيزات الأساسية. وتتوفر هذه الطرازات الجديدة بأسعار مميزة.
تفاصيل خاصة تميز هذه الفئة الحصرية
تتميز هذه الطرازات الخاصة بمجموعة من التجهيزات الاختيارية التي يفضلها العملاء والتي تأتي كتجهيزات أساسية، وتشمل نظام التعليق الهوائي المتكيف مع نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه، إضافة إلى المرايا الخارجية مع وظيفة التعتيم التلقائي، والمصابيح الأمامية LED matrix مع نظام الإضاءة الديناميكي بلاس من بورشه، والسقف البانورامي، ونظام المساعدة على الركن مع كاميرا الرؤية الخلفية. أما بالنسبة للطرازين الهجينين، فيجهزان بشاحن عبر التيار المتردد بقوة 7,2 كيلووات. وتتعزز الإطلالة الأنيقة وديناميكية السيارة بفضل عجلات Exclusive Design Sport قياس 21 بوصة المطلية باللون البلاتيني، وأنابيب العادم الرياضية السوداء، وإطار النوافذ الجانبية باللون الأسود شديد اللمعان، والمصابيح الخلفية بتصميم Exclusive Design.
بورشه تطرح سيارة بورشه باناميرا بلاتينيوم
وتتألق سيارة باناميرا بلاتينيوم على الطريق بفضل لمسات التصميم المطلية باللون البلاتيني، التي تتضمن إطار فتحة الهواء خلف العجلات الأمامية، وشعار بورشه وشعار الطراز في الخلف، وشعار ”e-hybrid” على الجانب في الطرازات الهجينة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر عجلات Panamera Style قياس 20 بوصة باللون البلاتيني كتجهيز اختياري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على باناميرا بلاتينيوم : نسخة جديدة تُصدرها بورشه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق