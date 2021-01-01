

باناميرا بلاتينيوم : نسخة جديدة تُصدرها بورشه باناميرا بلاتينيوم : نسخة جديدة تُصدرها بورشه

طرحت بورشه نسخة أنيقة وحصرية من باناميرا: سيارة باناميرا بلاتينيوم. وتتضمن الفئة الخاصة المطورة من باناميرا ثلاثة طرازات هي باناميرا ‎1 وباناميرا ‎4 وباناميرا ‎‎4 E-Hybrid‎‏، كما تجمع بين لمسات التصميم الأنيقة باللون البلاتيني ساتان اللامع ومجموعة كبيرة من التجهيزات الأساسية. وتتوفر هذه الطرازات الجديدة بأسعار مميزة‏.



تفاصيل خاصة تميز هذه الفئة الحصرية

تتميز هذه الطرازات الخاصة بمجموعة من التجهيزات الاختيارية التي يفضلها العملاء والتي تأتي كتجهيزات أساسية، وتشمل نظام التعليق الهوائي المتكيف مع نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه، إضافة إلى المرايا الخارجية مع وظيفة التعتيم التلقائي، والمصابيح الأمامية ‎LED matrix‎ مع نظام الإضاءة الديناميكي بلاس من بورشه، والسقف البانورامي، ونظام المساعدة على الركن مع كاميرا الرؤية الخلفية. أما بالنسبة للطرازين الهجينين، فيجهزان بشاحن عبر التيار المتردد بقوة ‎7,2 كيلووات. وتتعزز الإطلالة الأنيقة وديناميكية السيارة بفضل عجلات ‎Exclusive Design Sport‎ قياس ‎21 بوصة المطلية باللون البلاتيني، وأنابيب العادم الرياضية السوداء، وإطار النوافذ الجانبية باللون الأسود شديد اللمعان، والمصابيح الخلفية بتصميم ‎Exclusive Design‏‎‏.



بورشه تطرح سيارة بورشه باناميرا بلاتينيوم

وتتألق سيارة باناميرا بلاتينيوم على الطريق بفضل لمسات التصميم المطلية باللون البلاتيني، التي تتضمن إطار فتحة الهواء خلف العجلات الأمامية، وشعار بورشه وشعار الطراز في الخلف، وشعار ‎”e-hybrid”‎ على الجانب في الطرازات الهجينة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر عجلات ‎Panamera Style‎ قياس ‎20 بوصة باللون البلاتيني كتجهيز اختياري‏.

تتواصل اللمسات الفاخرة في المقصورة، فتأتي السيارة مجهزة بعجلة القيادة ‎GT‎ الرياضية ونظام التوجيه بلاس، وأبواب بخاصية القفل المريح مع نظام فتح السيارة بدون استخدام المفتاح، ومقاعد أمامية مريحة يمكن تعديلها كهربائياً بـ ‎14 وضعية مع وظيفة الذاكرة. إضافة إلى ذلك، تتوفر المقاعد الخلفية مع وظيفة التدفئة، ونظام الصوت ‎BOSE® Surround Sound‎‏، ومجموعة تزيين المقصورة من الألمنيوم المصقول باللون الأسود وشعار بورشه على مساند الرأس. كما تتميز المقصورة بتجهيزات حصرية إضافية، حيث تُصنع واقيات عتبات الأبواب من الألمنيوم المصقول المطلي باللون الأسود وتحمل شعار ‎”Platinum Edition”‎‏. وكذلك تم تجهيز جميع الطرازات بساعة ذات عقارب أنيقة في لوحة القيادة كتجهيز أساسي‏.



