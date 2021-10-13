. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 11-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري.
سعر الذهب بالجنيه المصري:
عيار 24 899 إلى 902
عيار 22 824 إلى 827
عيار 21 787 إلى 789
عيار 18 675 إلى 676
عيار 14 525 إلى 526
عيار 12 450 إلى 451
الاونصة 27,972 إلى 28,043
الجنيه الذهب 6,296 إلى 6,312
الكيلو 899,429 إلى 901,714
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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