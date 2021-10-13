أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي. العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6475 15.7773 يورو 18.0682 18.2244 جنيـه إسترليـنى 21.1288 21.3104 دولار كنـدى 12.5824 12.6909 كرون دانمركى 2.4295 2.4500 كرون نرويجى 1.8309 1.8464 كرون سـويدى 1.8145 1.8298 فرنك سويسرى 17.1123 17.2618 100 ين يابانى 13.8156 13.9351 ريـال سعـودى 4.1718 4.2068 دينـار كويتى 51.7923 52.3571 درهم إماراتى 4.2596 4.2962 دولار أسترالى 11.5087 11.6074 دينـار البحـرين 41.4943 41.8540 ريـال عمـانى 40.6386 40.9874 ريـال قطـرى 4.2964 4.3344 دينـار أردنـي 22.0294 22.2843 يوان صينى 2.4484 2.4689

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