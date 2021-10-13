ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6475 15.7773
يورو 18.0682 18.2244
جنيـه إسترليـنى 21.1288 21.3104
دولار كنـدى 12.5824 12.6909
كرون دانمركى 2.4295 2.4500
كرون نرويجى 1.8309 1.8464
كرون سـويدى 1.8145 1.8298
فرنك سويسرى 17.1123 17.2618
100 ين يابانى 13.8156 13.9351
ريـال سعـودى 4.1718 4.2068
دينـار كويتى 51.7923 52.3571
درهم إماراتى 4.2596 4.2962
دولار أسترالى 11.5087 11.6074
دينـار البحـرين 41.4943 41.8540
ريـال عمـانى 40.6386 40.9874
ريـال قطـرى 4.2964 4.3344
دينـار أردنـي 22.0294 22.2843
يوان صينى 2.4484 2.4689
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التعليقات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-11-2021
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