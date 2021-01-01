

أكيورا تحدد موعد الكشف عن أول سيارة من طراز أنتيجرا أكيورا تحدد موعد الكشف عن أول سيارة من طراز أنتيجرا

أعلنت شركة أكيورا عن أقتراب الأعلان الرسمي لسياراتها الرياضية الجديدة و التي تم تسميتها بأسم أنتيجرا ، و سيتم الاعلان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 11 نوفمبر القادم سيتخلله مؤتمر صحفي و حدث إعلامي كبير سيتم بثة أونلاين على مواقع و حسابات الشركة في جميع أنحاء العالم .



و كانت الشركة اليابانية قامت بنشر صور تشويقية للسيارة على حساباتها الرسمية في الفترة الماضية كنوع من الدعايا لتسويق سيارتها الجديدة ، و كانت بداية التشويق في أسبوع مونتيري للسيارات من خلال الكشف عن مصابيح LED الخاصة بها ، و تسعى أكيور لأعادة أحياء أسم أنتيجرا المميز من جديد و ذلك بعد غياب طويل جداً أستمر لـ 16 عاماً .



و ستأتي السيارة الجديدة بتصميم رياضي أنيق بخمسة أبواب ، و أن تصميم السيارة الجديدة سيكون مستوحى من سيارة أنتيجرا RS موديل 1986 مثل ما قالت الشركة على موقعها الرسمي .

و رغم أن النسخة التي سيتم الكسف هي نسخة تجريبية أولية و لكنها ستكون جاهزة للانتاج بنسبة 99% ، و ما تزال مواصفاتها الميكانيكية محل غموض إذ لم تعلن الشركة عنها بشكل رسمي حتى الآن ، و لكن تشير المعلومات المتوفرة الي أنها قادمة بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات ، فيما لا توجد أي معلومات حقيقية عن المحرك و لكن بالتأكيد ستأتي بمحرك قوي و مميز.و من ناحية التصميم و التجهيزات ستتوفر السيارة بخمسة أبواب ، أربعة منها عادية و بالأضافة لباب خامس مائل لتصبح شبيهه بسيارات الكوبيية ، و تتشابهه مع سيارة أكيورا TLX ، تايب أس في مصابيح LED و الواجهه الامامية ، بالأضافة انها ستحمل نفس منصة هوندا سيفيك و التي تمثل منصة الجيل الحادي عشر.



