أعلنت شركة أكيورا عن أقتراب الأعلان الرسمي لسياراتها الرياضية الجديدة و التي تم تسميتها بأسم أنتيجرا ، و سيتم الاعلان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 11 نوفمبر القادم سيتخلله مؤتمر صحفي و حدث إعلامي كبير سيتم بثة أونلاين على مواقع و حسابات الشركة في جميع أنحاء العالم .
و كانت الشركة اليابانية قامت بنشر صور تشويقية للسيارة على حساباتها الرسمية في الفترة الماضية كنوع من الدعايا لتسويق سيارتها الجديدة ، و كانت بداية التشويق في أسبوع مونتيري للسيارات من خلال الكشف عن مصابيح LED الخاصة بها ، و تسعى أكيور لأعادة أحياء أسم أنتيجرا المميز من جديد و ذلك بعد غياب طويل جداً أستمر لـ 16 عاماً .
و ستأتي السيارة الجديدة بتصميم رياضي أنيق بخمسة أبواب ، و أن تصميم السيارة الجديدة سيكون مستوحى من سيارة أنتيجرا RS موديل 1986 مثل ما قالت الشركة على موقعها الرسمي .
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التعليقات على أكيورا تحدد موعد الكشف عن أول سيارة من طراز أنتيجرا
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