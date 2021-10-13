

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الخميس البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الخميس

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية في منتصف تعاملات، اليوم الخميس ، وزاد رأس المال السوقي بنحو 11.9 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب .



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.6 % ليصل إلى مستوى 11,549.62 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.33 %، وصولا الي 4,511.65 نقطة.



كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 2.15 % ليصل إلى مستوى 2,166.68 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" هو الأخر بنسبة 1.9 % ليصل إلى مستوى 3,148.63 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 2.35 %، ليصل إلى مستوى 2,036.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 1.03 % وصولا لمستوي 1,806.06 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.77 % ليصل إلى مستوى 13,557.1 نقطة.