

بينها «بدل فاقد».. الخدمات المتاحة عبر المنصات الإلكترونية لـ«التموين» بينها «بدل فاقد».. الخدمات المتاحة عبر المنصات الإلكترونية لـ«التموين»

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم خدماتها التموينية والبالغ عددها حاليا 6 خدمات عبر المنصات الإلكترونيّة: بوابة مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات، وموقع دعم مصر التابع لـ وزارة الإنتاج الحربي، وهي خدمات تتعلق بـ البطاقة التموينية، ويشترط للحصول عليها أن تكون البطاقة سارية، وأن يكون طالب الخدمة صاحب البطاقة التموينية، وامتلاك خط تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.



ونستعرض معكم الخدمات المتاحة الآن عبر المنصات الإلكترونية سواء دعم مصر أو مصر الرقمية:



1- استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف.

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2- الفصل الاجتماعي .. وهو فصل الفرد عن بطاقة اسرته واستخراج بطاقة مستقلة لأسباب الزواج أو الحياة المستقلة.3- ضم أفراد أسرتي .. وتشمل ضم الزوجة والابناء المدرجين على بطاقة أخرى إلى بطاقة رب الأسرة (غير متاحة الآن).4- تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري.5- نقل البطاقة التموينية من محافظة الى أخرى.6- الاستعلام عن صرف المقررات التموينية والخبز.بينما يستمر توقف 4 خدمات لحين إشعار آخر من وزارة التموين والتجارة الداخلية وهما:1- استخراج بطاقة تموينية جديدة للفئات الاولى بالرعاية أو المستحقين للدعم.2- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.3- إضافه الزوجة غير المقيدة تموينيا.4- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.واكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتوثيق، في تصريحات سابقة، توحيد قواعد البيانات حيث إن نظام عمل المنصات الإلكترونيّة سواء مصر الرقمية أو دعم مصر وكذلك مكاتب التموين تم توحيده.وتقدم وزارة التموين خدماتها مجانا دون أي رسوم نقدية، باستثناء خدمة إصدار بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف، حيث إنه يتم خصم مبلغ 20 جنيها من قيمة الدعم المخصص للبطاقة عند صرف الدعم بعد إصدار البطاقة الجديدة وذلك نظير طبع البطاقة.كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد خلال تصريحات صحفية سابقة عدم إضافة الابناء أو الزوجة المحرومة وهي غير المقيدة تموينيا إلى البطاقة التموينية في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود اعتماد مالي لذلك.