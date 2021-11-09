لحماية أكبر.. علاجات منزلية لعلاج ضربة الشمس

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لحماية أكبر.. علاجات منزلية لعلاج ضربة الشمس

هل تعلم أن ضربة الشمس يمكن أن تؤدي إلى فشل الأعضاء حيث يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ والقلب والكليتين والعضلات، خاصة أن التعرض الطويل للشمس أو المجهود المفرط في الحرارة المصحوبة بقلة تناول الماء يؤدي إلى حدوث ضربة شمس.

كما يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى اختلال توازن السوائل والكهارل في الجسم والجفاف المزمن، ويمكن أن يؤدي استهلاك المزيد من المشروبات المحتوية على الكافيين إلى تفاقم الحالة ، لكن هناك علاجات طبيعية للتخلص منها:

عصير البصل

ضعي عصير البصل خلف الأذنين وعلى صدرك، سوف يساعد ذلك في خفض درجة حرارة جسمك، كما يمكنك تناول البصل النيء على شكل سلطات أو صلصة تشاتني، هذا أيضًا يساعد في تبريد نظامك.

مشروب تمر هندي

غني بالفيتامينات والمعادن، نقع بعض التمر الهندي في الماء المغلي، يصفى ماء الإيملي ويوضع فيه قليل من السكر ويشربه، تعمل هذه الوصفة على خفض درجة حرارة الجسم وتعمل أيضًا كملين خفيف، إنها طريقة منعشة لعلاج اضطرابات المعدة.

البرقوق
مصدر كبير لمضادات الأكسدة (التي تقلل الالتهاب الداخلي الذي قد يحدث بسبب ضربة الشمس)، بالإضافة إلى أن الفاكهة تحافظ على رطوبة الجسم، نقع بعض البرقوق في الماء حتى يصبح طريًا، اهرسها في الماء وصفيها ثم تناوله لمكافحة ضربة الشمس.

وللتحقق من علامات الإنهاك الحراري تشمل علامات:

- صداع

- الدوخة والارتباك

- فقدان الشهية والشعور بالمرض

- التعرق المفرط والجلد شاحب ورطب

- تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة

- سرعة التنفس أو النبض

- ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى

- الشعور بالعطش الشديد

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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