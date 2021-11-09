

ولادة نادرة لعجل له رأسين و6 أرجل.. «طفرة عجيبة» (صور) ولادة نادرة لعجل له رأسين و6 أرجل.. «طفرة عجيبة» (صور)

تسببت طفرة جينية نادرة في ولادة عجل متحور له رأسين، و6 أرجل وذيلين، في ريف تركيا، وولد هذا المخلوق الغريب ميتا في حي «البهشاراسي» الريفي بمنطقة «Çine»، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.



اكتشف إردم سيليك، 38 عامًا، العجل عندما لاحظ أن إحدى بقراته تواجه صعوبة في الولادة، واتصل الرجل، الذي يعمل مزارع، على الفور بالطبيب البيطري الذي يتابع حالة البهائم في حظيرته، ويدعى حسين عينور، للمساعدة في الولادة، بحسب صحيفة «ديلي ستار».



بداية عملية الولادة النادرة

في البداية، اعتقد جليك أن البقرة حامل بتوأم، وأن الولادة الطبيعية لن تكون ممكنة وسوف تكون صعبة جدا، ومن المحتمل أن يُصاب ببعض الخسائر، وبعدما أتى الطبيب اتخذ قرارا بإجراء عملية قيصرية استغرقت حوالي ساعتين.

بعد إجراء الجراحة القيصرية، أصيب الطبيب والمزارع بصدمة ودهشة عندما رأوا هذا المخلوق المتحور ميتًا؛ إذ وُلد العجل برأسين و4 أرجل أمامية، واثنتين خلفيتين وذيلين وعمود فقري مزدوج.على الرغم من أن إردم سيليك يعتقد أن واحدًا على الأقل من الحيوانات الملتصقة كان على قيد الحياة في بداية الإجراء، مات كلاهما بعد وقت قصير جدا من الولادة، وجرى نقل الجثة إلى كلية الطب البيطري بجامعة «عدنان مندريس»، في منطقة «إيفيلر»، بالمقاطعة نفسها لإجراء تشريح.خلل وراثي وراء موت العجليعتقد الخبراء أن العجل ولد ميتا نتيجة لخلل وراثي نادر وعجيب، ويأملون أن تسمح لهم أبحاثهم بإبلاغ صاحب الأبقار في حال وجود أي مشكلات في قطيعه، قد يحتاج إلى الاهتمام بها.يذكر أنه في العام الماضي، أصيب مزارع هندي بصدمة حياته أيضا، عندما أنجبت إحدى بقراته عجلًا برأسين ملتصقين بـ4 عيون وفمان، لكن زوج واحد فقط من الأذنين، وتسبب لسانه في جعله غير قادر على الرضاعة من والدته، لكنه نجا بفضل المزارع الطيب الذي يملكه؛ إذ كان يرضعه الحليب من زجاجة كل يوم.



