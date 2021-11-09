

احذر تقديم هذه الأطعمة للقطط.. أبرزها: التونة احذر تقديم هذه الأطعمة للقطط.. أبرزها: التونة

يعد من المألوف لدى عدد كبير من الأشخاص، تربية الحيوانات الأليفة بأنواعها والتي تعتبر "القطط" أشهرها، ولكن البعض لم يكن لديه من الخبرة والمعلومات الكافية عن ذلك فيقع في بعض الأخطاء التي قد تتسبب في تعريض حياة القطط للخطر.



ويحذر بعض الأطباء البيطريين مربي القطط بعدم تقديم بعض الأطعمة المحظورة، ومنها :



- التونة، وذلك لاحتوائها على الزئبق والتي تعتبر من العناصر السامة و الضارة للقطط.

- البيض الني، حيث يشكل البيض غير المطهو خطرا على حياة القطط, لاحتوائه على البكتيريا القولونية التي تؤدي إلى تعرضها للمرض و الخطر.

- الشوكلاتة, نظرا لإحتوائها على مادة الثيوبرومين السامة التي قد تضر بهم.

- المشروم، لاعتباره من الأطعمة المسببة للأمراض لدى القطط, بسبب سمية بعض أنواعها, لذا ينبغي الحذر من أن تتناول القطط هذا النوع من الأغذية.

- الثوم و البصل، حيث تعرضهم لفقر الدم, سواء كان خاما أو مطبوخا, لذلك ينبغي منعها عنهم.