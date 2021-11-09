

شرب الماء يقلل من مخاطر هذا المرض شرب الماء يقلل من مخاطر هذا المرض

أزاحت دراسات الستار عن معلومات مميزة ترتبط بأهمية الاعتماد على المياه كبديل للمشروبات الغازية؛ حيث تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بمرض البول السكري وأمراض القلب.



وقدمت جامعة هارفارد الأمريكية دليلا جديدا يوضح أن استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالماء يمكن أن تؤدي لإنقاص الوزن وتقليل الإصابة بمرض السكري النوع الثاني بنسبة 7%.



يقول فرانك هيو من كلية هارفارد للصحة العامة: «هناك دليل مقنع على أن استهلاك الشخص للمشروبات المحلاة بالسكر بشكل منتظم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالبدانة والسكري كما يتسبب في زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب».

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ويؤكد أنه «من الهام تقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر واختيار مشروبات صحية عوضًا عنها مثل الماء أو الشاي والقهوة بدون سكر لتقليل مخاطر الإصابة بالبدانة وأمراض القلب المتعلقة بمشاكل التمثيل الغذائي».ويرجع الباحثون هذه الزيادة المضطردة في أعداد المصابين بالسكري والبدانة التي تصل لحد الوباء إلى أسلوب الحياة الذي يفتقر للنشاط والحركة والعادات الغذائية السيئة مثل تناول المشروبات المحلاة بالسكر بكثرة.يُذكر أن هناك ما يزيد عن 2.8 مليون شخص بالمملكة المتحدة وحدها يعانون من مرض السكري مع 100,000 حالة يتم تشخيصها بالمرض كل عام مما يعني أن يصل عدد مرضي السكري ببريطانيا عام 2030 إلى ما يقرب من 26 مليون شخص.