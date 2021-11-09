شرب الماء يقلل من مخاطر هذا المرض

أزاحت دراسات الستار عن معلومات مميزة ترتبط بأهمية الاعتماد على المياه كبديل للمشروبات الغازية؛ حيث تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بمرض البول السكري وأمراض القلب.
وقدمت جامعة هارفارد الأمريكية دليلا جديدا يوضح أن استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالماء يمكن أن تؤدي لإنقاص الوزن وتقليل الإصابة بمرض السكري النوع الثاني بنسبة 7%.
يقول فرانك هيو من كلية هارفارد للصحة العامة: «هناك دليل مقنع على أن استهلاك الشخص للمشروبات المحلاة بالسكر بشكل منتظم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالبدانة والسكري كما يتسبب في زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب».
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