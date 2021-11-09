

كانوا فاكرينه كلب.. أسرة تكتشف بعد شهور أنها تربى ثعلبا صغيرا في منزلها كانوا فاكرينه كلب.. أسرة تكتشف بعد شهور أنها تربى ثعلبا صغيرا في منزلها

عندما يحضر أى شخص كلبا فى منزله، فإنه لا يستطيع أن يتوقع سلوكه فى المنزل، لذلك يظل يراقبه وهو يشعر بالتوتر والقلق، خوفاً من أن يصدر منه سلوك غير متوقع، لكن ماذا إذا اكتشف الشخص إنه أحضر ثعلبا صغيرا للمنزل بدلاً من كلب، وهذا ما حدث بالفعل مع ماريبيل سوتيلو التى تعيش فى ليما، بيرو، واشترت كلبًا صغيرًا لابنها مقابل 9.16 جنيه إسترليني في يونيو 2021، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية.



وكانت أسرة ماريبيل تجهل طبيعة الحيوان الصغير الذى يعيش معهم، حتى بدأ في مطاردة الخنازير والدجاج والبط، فبدأوا يشكون فى أمر كلبهم الصغير الذى أطلقوا عليه اسم "Run Run"، بأنه قد لا يكون الكلب الذي خططوا لشرائه .



وقالت ماريبل: "ذهب ابني للتسوق لأنه أراد حيوانًا أليفًا - وكان يشبه كلبًا صغيرًا، لكن عند تواجده معنا فى المنزل منذ أكثر من ثلاثة أشهر كان سلوكه مختلفًا عن الكلاب".

وأضافت "في البداية، لعبت مع الكلب وبدأت المشكلة قبل أسبوعين عندما بدأ في مطاردة الخنازير والبط ".أبلغت ماريبل مكتب" Serfor " المتخصص بشأن الحيوانات البرية وإنقاذها، عندما هرب "Run Run" من منزلهم في وقت لاحق من ذلك الشهر، لأنهم لم يستطيعوا العثور عليه فى أى مكان بجوار المنزل.و طلبت ماريبل دعم السلطات وإعادة الثعلب إلى حياته الطبيعية بمجرد العثور عليه، كما تأمل عائلة ماريبل في العثور على" Run Run "قريبًا لأن مضايقته لأى أسرة سوى تكلفهم غرامات مالية، حيث قالت ماريبل: "إنه لا يهاجم أحد من البشر، لكنه يحاصر الخنازير وهذا يؤلمني لأن الجيران طالبونى بثمن ما أكله".



