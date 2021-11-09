عندما يحضر أى شخص كلبا فى منزله، فإنه لا يستطيع أن يتوقع سلوكه فى المنزل، لذلك يظل يراقبه وهو يشعر بالتوتر والقلق، خوفاً من أن يصدر منه سلوك غير متوقع، لكن ماذا إذا اكتشف الشخص إنه أحضر ثعلبا صغيرا للمنزل بدلاً من كلب، وهذا ما حدث بالفعل مع ماريبيل سوتيلو التى تعيش فى ليما، بيرو، واشترت كلبًا صغيرًا لابنها مقابل 9.16 جنيه إسترليني في يونيو 2021، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية.
وكانت أسرة ماريبيل تجهل طبيعة الحيوان الصغير الذى يعيش معهم، حتى بدأ في مطاردة الخنازير والدجاج والبط، فبدأوا يشكون فى أمر كلبهم الصغير الذى أطلقوا عليه اسم "Run Run"، بأنه قد لا يكون الكلب الذي خططوا لشرائه .
وقالت ماريبل: "ذهب ابني للتسوق لأنه أراد حيوانًا أليفًا - وكان يشبه كلبًا صغيرًا، لكن عند تواجده معنا فى المنزل منذ أكثر من ثلاثة أشهر كان سلوكه مختلفًا عن الكلاب".
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التعليقات على كانوا فاكرينه كلب.. أسرة تكتشف بعد شهور أنها تربى ثعلبا صغيرا في منزلها
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