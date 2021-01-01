المدارس تناشد طلاب الصف الأول الثانوى سرعة سداد تأمين التابلت لاستلام الأجهزة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

ناشدت المدارس طلاب الصف الأول الثانوى العام سرعة سداد قيمة تأمين التابلت لسرعة استلام الأجهزة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات التعليمية والإدارات تسلمت أجهزة التابلت، كما أنها وصلت إلى المدارس ويتم تفعيلها بدخولها على سيتسم وزارة التربية والتعليم ومنصة التعلم ببنك المعرفة المصرى.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خريطة توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى على المديريات التعليمية، حيث أوضحت الوزارة أن يوم الخميس 28 أكتوبر الماضى تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 78 ألفا و362 جهاز تابلت، والسبت 30 أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 ألفا و170 جهازا، والأحد 31 أكتوبر تسلمت محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية 52 ألفا و103، والاثنين 1 نوفمبر تسلمت الشرقية وبورسعيد 55859 جهاز تابلت، والثلاثاء 2 نوفمبر، تتسلم محافظتا القليوبية وقنا 53187 جهازا، والأربعاء 3 نوفمبر تسلم المنوفية وبنى سويف 49584 جهازا، والخميس 4 نوفمبر تسلم الفيوم والغربية 49879 جهاز تابلت والسبت 6 نوفمبر تسلم محافظات الوادى الجديد وسوهاج وأسيوط 50374 جهازا.

وتابعت الوزارة أن مديريات مطروح والدقهلية تسلم يوم الأحد 7 نوفمبر 53934 جهاز تابلت، والاثنين 8 نوفمبر، محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة 39793 جهازا، والثلاثاء 9 نوفمبر المنيا والأقصر وأسوان 39210 جهاز تابلت، والأربعاء 10 نوفمبر محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس بإجمالى 39454، موضحة أن جملة ما يتم تسليمه للطلاب والمديريات 634909 جهاز تابلت.



