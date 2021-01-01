الزمالك: وصلنا لاتفاق مع بن شرقي بشأن الشرط الجزائي



بن شرقي بن شرقي

أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن أزمة التجديد مع المغربى شرقي نجم الفريق الأبيض لها شقان، مضيفا: "الشقان أولهما موعد تفعيل الشرط والثاني هو القيمة".



وتابع أدهم: "وصلنا لاتفاق مرضٍ مع بن شرقي بشأن الشرط الجزائي في عقده الجديد مع الزمالك وهناك جلسة تجمعنا مع بن شرقي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في التوقف الدولي".



وترغب إدارة الزمالك فى غلق ملف التجديد لبن شرقى خلال الأيام المقبلة وتحديدا عقب عودته من المغرب، حيث ينضم حاليا إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة فى تصفيات كأس العالم 2022.

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وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرعن اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخبات الوطنية خلال مباريات تصفيات كاس العالم 2022.كما طلب الفرنسي تقرير خاص عن المغربي أشرف بن شرقي ووضع أبرز الملاحظات على أدائه لوضع برنامجج خاص استعدادًا للمواجهة الإسماعيلي المققرر لها 19 نوفمبر الجاري بالدوري.واستدعى المنتخب المغربي بن شرقي استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأولمبي في رادس بالجولة السادسة.