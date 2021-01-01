تعرف على علامات السكتة الدماغية.. إنفوجراف



علامات السكتة الدماغية علامات السكتة الدماغية

السكتة الدماغية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة وتحدث عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء في الدماغ، مما يمنع أنسجته الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، و تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق.



وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن علامات السكتة الدماغية ما يلي:







-مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون.



-شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق.



-مشاكل في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.



-صداع الراس.



-صعوبة في المشي.



