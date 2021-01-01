3 خضراوات صحية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان



أمراض القلب أمراض القلب

دائمًا ما يسير طول العمر والنظام الغذائي جنبًا إلى جنب مع العديد من الدراسات والخبراء الذين يدعمون قوة تأثير الخضراوات وفوائدها لتعزيز الصحة، وأكدت أحدث دراسة أن تناول المزيد من الخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما أنها مفيدة للرؤية.



من المعروف أن الخضراوات هي واحدة من أكثر الأطعمة الصحية، وللخضراوات مجموعة من الفوائد المعروفة للصحة، ولكن ما هي الأنواع الثلاثة الأكثر صحة.



الخضراوات المخمرة



وفقا لتقرير موقع "اكسبريس"، فإن التنوع الميكروبي هو عامل رئيسي في طول العمر والشيخوخة الصحية، وهنا يأتي دور الخضراوات المخمرة.

قد يعجبك أيضا...

أبرزت النتائج أن تلك الأطعمة المخمرة قد تغير تكوين تريليونات البكتيريا الموجودة في الأمعاء، وهذا يحمل وعدًا كبيرًا لأولئك الذين يسعون إلى إطالة عمرهم، حيث ثبت أن هذه الميكروبات تزيد من عمرهم.البنجريمكن أن تساعد إضافة المزيد من البنجر "جذر الشمندر" إلى نظامك الغذائي في تعزيز طول العمر، من المساعدة في إنقاص الوزن إلى الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السرطان.يمتلك البنجر ملفًا غذائيًا غنيًا يوفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، فهو مصدر ممتاز للألياف وفيتامين سى والمغنيسيوم وحمض الفوليك.يندرج البنجر ضمن فئة الخضراوات الجذرية، والتي تظهر بانتظام في النظم الغذائية للمجتمعات المعروفة بمتوسط ​​العمر المتوقع فوق المتوسط، فهو غني بفيتامين ب ، وهو ضروري لنظام مناعة قوي."خضراوات ورقية مثل البروكلى واللفتالخضراوات مثل البروكلي واللفت مليئة بالعناصر الغذائية وتساعد في الحماية من أمراض القلب والسرطان.الخضراوات الخضراء غنية بمركبات فريدة تسمى الجلوكوزينات، والتي تتحلل لتشكل مركبات قاتلة للسرطان، ومليئة بالفلافونويد والكاروتينات المضادة للسرطان.الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالبيتا كاروتين ويبدو أن لها أكبر تأثير على الصحة وفقًا لدراسات عديدة، ترتبط الخضراوات الورقية بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري والعديد من أنواع السرطان.هذه الأنواع من الخضراوات غنية أيضًا بفيتامين ب الأساسي بالإضافة إلى حمض اللوتين والزياكسانثين والكاروتينات التي تحمي العينين وتحافظ على صحتهما حتى في سن الشيخوخة.