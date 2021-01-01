يفضل البعض شراء قطع الأثاث المصنوعة من الجلد، لأنها متينة ومريحة، كما تتسم بالأناقة ولكن بعض النساء يقمن بأخطاء شائعة تتسبب في الإضرار بقطع الأثاث، والتي نستعرضها في هذا التقرير، لتجنبها والحفاظ على قطع الأثاث، وفقاً لما ذكره موقع "thespruce".
وضع المقعد بالقرب من الحرارة وأشعة الشمس
يتعمد البعض وضع قطع الأثاث بالقرب من فتحات التدفئة أو أي نوع من وحدات التدفئة، أو بالقرب من النافذة فتتعرض لأشعة الشمس، وتتسبب فتحات التدفئة والرادياتير والسخانات في تجفيف الأثاث المصنوع من الجلد وإتلافه بعد فترة طويلة، حيث إن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يتلف قطع الأثاث الجلدي.
وضع الكتب على الجلد
يمكن أن تتسرب الأحبار من المجلات والصحف وحتى بعض الكتب على قطع الأثاث المصنوعة من الجلد، وعلى الرغم من أن قطع الأثاث مكان مناسب لترك الكتب والمجلات، ولكن قد تتسبب بعضها وخاصة المليئة بالألوان الفاتحة والمدون عليها ملاحظات بأقلام التلوين على ترك آثار للحبر على المقعد.
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التعليقات على 5 أخطاء تقصر عمر قطع الأثاث الجلدية
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