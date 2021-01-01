

نصائح للمراة الذكية نصائح للمراة الذكية

كل امرأة هدفها اسعاد زوجها ورغبتها في اظهار حبه لها والاهتمام بها سوف نقدم لكي نصائح للمراة الذكية تساعدها في حياتها الزوجية و بعد الهمسات الذكية التي تجعل زوجك لا يمكن ان يستغنى عنك



خليكي دايما متالقه ومهتمية بنفسك واشعريه بأنوثتك حتى وانتي في قمه غضبك





احترمي رايه

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اجعلي صوتك رقيق بانوثته التي وهبها الله في كل امرأةلا تكسري كلامه امام اهلك واهلهكوني دايما متجملة بلبسك اهم من مكياجكنوعي في رائحتك ونوعي عطورك حسب ذوق زوجكحاولي ان تشعريه بحبك له وواهتمامك بيه عن طريق كتابه ورق صغير ووضعه في ملابسهقومي بـ تنظيم الوقت قبل رجوعه من الشغل عن طريق تنظيف البيت وتحضير الطعام وتنييم الاولاد وقومي باستقباله بشكل مميزاجعلي بداخله رغبه دائمه وحبه بالرجوع الي البيت ليجدك ويحضنكقومي بالتجديد يوما وقومي بتحضير عشاء رومانسي من وقت لاخر للتجديد وجعل لقاءكما مميزاعندما تريدان الخروج معا قومي بتجهيز نفسك قبل ساعه من موعد خروجك الرجل لا يحب الانتظاردائما قولي له كلمه حبيبي وعيوني وحياتي وروح قلبي واجعلي هذه الكلمات له لوحده ولا تقوليها لاحد غيره واجعليه مميز بهذه الكلماتلا تمسكي الهاتف بوجوده وتنشغلي عنه بذلك ولا تقومي بالجلوس امام الكمبيوتر في وجودهلا تفشي اسرار زوجك إلى صديقاتك او إلى اهلكلا تشعري زوجك بانك مغرورة. لا تشعيره بانه ليس رجلا او غير قادر على مصاريف البيتلا تقللي من شانه امام نفسك او امام الناسلا تكذبي عليه وكوني دائما صادقةه معهالرجل يحب التقدير في ابسط الاشياءاعرفي الأكلات التي يحبها واعمليهاكوني نعم الزوجة المخلصة الوفية لزوجهاعاملي زوجك كطفلك الصغيرلا تشعريه بعدم الثقهاظهري له الغيره عليه ولكن بالشكل المعقولقومي بالاتصال به من وقت لاخر واشعريه باهتمامكلا تتجادلي معه وترفعي صوتك عليه ولا تكوني ممله وكوني مرحه فالرجل يحب المرأة المرحهعاملي اهله بحب واشعريه بتقديرك لهماذهبي له واحتضنيه بدون مناسبهدائما احرصي على خلق جو عائلي بينكما بان تجعلي مثلا من جلسة العصر مهمة وتحضري لها العصير المميز و الشموع وإجعليه يشتاق لهذه الجلسة وينتظرهااما اذا اردتي ان يغير عادة سيئة تضايقك او اهمال بنظافته افعلي ذلك بطريقة رائعة يتذكرك بهافمثلا اذا ضايقتك رائحة فمه من التدخين فاكتبي على ورقة صغيرة بجانبها وردة حمراء وقبلة مطبوعة على كلماتك وإكتبي ما تريدين تغييره بكلمات حبلا تنتظري منه ان يلمسك احيانا بل امسكي يديه وضعيها على وجهك وشعرك بلمسات حب وشوقكوني امراة ناجحة بحياتك مؤثرة بمجتمعك فالرجل يحب المرأة الناجحة والطموحةاحرصي على ان يكون لديك ذكاء عاطفي فالرجل يحب المرأة الذكية اللماحة