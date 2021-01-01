نصائح للمراة الذكية
كل امرأة هدفها اسعاد زوجها ورغبتها في اظهار حبه لها والاهتمام بها سوف نقدم لكي نصائح للمراة الذكية تساعدها في حياتها الزوجية و بعد الهمسات الذكية التي تجعل زوجك لا يمكن ان يستغنى عنك
خليكي دايما متالقه ومهتمية بنفسك واشعريه بأنوثتك حتى وانتي في قمه غضبك
احترمي رايه
اجعلي صوتك رقيق بانوثته التي وهبها الله في كل امرأة
لا تكسري كلامه امام اهلك واهله
كوني دايما متجملة بلبسك اهم من مكياجك
نوعي في رائحتك ونوعي عطورك حسب ذوق زوجك
حاولي ان تشعريه بحبك له وواهتمامك بيه عن طريق كتابه ورق صغير ووضعه في ملابسه
قومي بـ تنظيم الوقت قبل رجوعه من الشغل عن طريق تنظيف البيت وتحضير الطعام وتنييم الاولاد وقومي باستقباله بشكل مميز
اجعلي بداخله رغبه دائمه وحبه بالرجوع الي البيت ليجدك ويحضنك
قومي بالتجديد يوما وقومي بتحضير عشاء رومانسي من وقت لاخر للتجديد وجعل لقاءكما مميزا
عندما تريدان الخروج معا قومي بتجهيز نفسك قبل ساعه من موعد خروجك الرجل لا يحب الانتظار
دائما قولي له كلمه حبيبي وعيوني وحياتي وروح قلبي واجعلي هذه الكلمات له لوحده ولا تقوليها لاحد غيره واجعليه مميز بهذه الكلمات
لا تمسكي الهاتف بوجوده وتنشغلي عنه بذلك ولا تقومي بالجلوس امام الكمبيوتر في وجوده
لا تفشي اسرار زوجك إلى صديقاتك او إلى اهلك
لا تشعري زوجك بانك مغرورة. لا تشعيره بانه ليس رجلا او غير قادر على مصاريف البيت
لا تقللي من شانه امام نفسك او امام الناس
لا تكذبي عليه وكوني دائما صادقةه معه
الرجل يحب التقدير في ابسط الاشياء
اعرفي الأكلات التي يحبها واعمليها
كوني نعم الزوجة المخلصة الوفية لزوجها
عاملي زوجك كطفلك الصغير
لا تشعريه بعدم الثقه
اظهري له الغيره عليه ولكن بالشكل المعقول
قومي بالاتصال به من وقت لاخر واشعريه باهتمامك
لا تتجادلي معه وترفعي صوتك عليه ولا تكوني ممله وكوني مرحه فالرجل يحب المرأة المرحه
عاملي اهله بحب واشعريه بتقديرك لهم
اذهبي له واحتضنيه بدون مناسبه
دائما احرصي على خلق جو عائلي بينكما بان تجعلي مثلا من جلسة العصر مهمة وتحضري لها العصير المميز و الشموع وإجعليه يشتاق لهذه الجلسة وينتظرها
اما اذا اردتي ان يغير عادة سيئة تضايقك او اهمال بنظافته افعلي ذلك بطريقة رائعة يتذكرك بها
فمثلا اذا ضايقتك رائحة فمه من التدخين فاكتبي على ورقة صغيرة بجانبها وردة حمراء وقبلة مطبوعة على كلماتك وإكتبي ما تريدين تغييره بكلمات حب
لا تنتظري منه ان يلمسك احيانا بل امسكي يديه وضعيها على وجهك وشعرك بلمسات حب وشوق
كوني امراة ناجحة بحياتك مؤثرة بمجتمعك فالرجل يحب المرأة الناجحة والطموحة
احرصي على ان يكون لديك ذكاء عاطفي فالرجل يحب المرأة الذكية اللماحة
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