

طريقة عمل مربى التين بدون سكر طريقة عمل مربى التين بدون سكر

ليكِ من مطبخ سيدتي طرق عمل وصفات المربيات المنزلية الرائعة والطيبة، جربي اليوم تحضير مربى التين بدون إضافة للسكر وقدميه على سفرة الفطور الصباحي



المقادير

- تين : كيلو (طازج / مغسول/ مقطع إلى أرباع غير مقشر)



- الماء : نصف كوب

- عصير الليمون : نصف كوب (طازج)

- قشرة ليمون : 2 ملعقة صغيرة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

قد يعجبك أيضا...

طريقة التحضيريُمزج التين وقشر الليمون في قدر كبير.تُطهى المكونات على نار خفيفة أو متوسطة مع التقليب باستمرار.عندما يصبح المزيج سميك وكثيف يضاف عصير الليمون، يُغطّى ويُترك على نار خفيفة لمدة ساعة مع التحريك من حين لآخر.في منتصف الطهي يتم وضع مستخلص الفانيليا.ترفع المكونات عن النار وخلطها في الخلاط الكهربائي، حتى يصبح المزيج كريمي.إعادة جميع المكونات مرة أخرى للنار حتى تنضج لمدة 15 دقيقة أخرى.يرفع القدر عن النار ويترك ليبرد تماماً.تجهيز برطمانات نظيفة ومجففة ثم سكب المكونات في البرطمانات وحفظها في البراد.ات المربيات المنزلية الرائعة والطيبة، جربي اليوم تحضير مربى التين بدون إضافة للسكر وقدميه على سفرة الفطور الصباحي