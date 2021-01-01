التغلب على الفوضى.. نصائح لترتيب دولابك بشكل منظم

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نصائح لترتيب دولابك بشكل منظم


يبحث الكثير منا عن طرق سهلة لترتيب دولاب الملابس فكثير من الأحيان، نجد أنفسنا نحدق في الدولاب ولا نتمكن بعد من تحديد ما نرتديه، فإذا وجدت نفسك أيضًا تفعل الشيء نفسه، فمن المهم إلقاء نظرة على دولابك مرة أخرى وتصنيفها بطريقة تساعدك علي اختيار ملابسك بشكل أفضل وفقا لـindianexpress.

فهل تقف أمام خزانة ملابس ممتلئة وتشعر بالارتباك بشأن ما يجب أن ترتديه؟

وتؤثر هذه المشكلة التي تبدو شائعة على الإنتاجية وتتسبب في ما يسمى "إجهاد اتخاذ القرار" لذا أجعل خزانة ملابسك تبدو بسيطة.



وهناك ثلاث نصائح سريعة لتنظيم خزانة ملابس.



اختر مفضلاتك
هل ارتديته في الأشهر الثلاثة الماضية؟ هل هو مريح للارتداء؟ إذا لم يكن كذلك، دعها تذهب.


اختر الملابس المرنة
خزانة الملابس الجيدة هي تلك التي تحتوي على ملابس يمكن ارتداؤها لأعلى وأسفل اعتمادًا على طريقة الإكسسوارات.. قال "لذلك لم يعد يرتدي لمرة واحدة".



التخطيط للمواسم / المناسبات الخاصة
بالنسبة لموسم الأعياد أو التغير في الطقس، ستحتاج دائمًا إلى التفكير في بعض الإضافات.. "فقط تأكد من أنهم يستوفون نفس المعايير أعلاه.. نكرر.. تكرار الملابس ليس جريمة أزياء!".



لماذا يعد ترتيب دولابك ضروريًا؟.. عندما تتغلب على الفوضى ، فإنها تساعد على تحرير عقلك والتغلب على إجهاد القرار.

المصدر: indianexpress

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