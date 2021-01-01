أعلن المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.
وخلال السطور التالية يعرض لكم موقع "صدى البلد" الأخباري كافة التفاصيل عن مواعيد إمتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية.
أعلن المجلس الأعلي للجامعات، أن العام الدراسي بدء في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، علي أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام بالجامعات المصرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق