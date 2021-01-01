«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تعدي رجل على زوجته في الشارع بالقليوبية

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صورة الخبر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدى على زوجته بأحد الشوارع.

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدى على زوجته بأحد الشوارع بالبحيرة، وقد تم التصدى له من قبل الأهالى».
وأضافت: «بالفحص، تبين أن الواقعة المشار إليها الواردة بمقطع الفيديو وقعت أحداثها في غضون عام 2015 بمدينة بنها بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصدر: almasryalyoum

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