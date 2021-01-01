الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية الأسبوع المقبل



أمطار رعدية أمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيفا أول الليل، مائلا للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية



وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر كثيفة من 5: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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أماكن سقوط الامطاروحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة التي قد تكون رعدية على السواحل الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، يومى الجمعة والسبت.وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".وفيما يلى بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوعالقاهرة الكبرى والوجه البحريدرجة الحرارة العظمى: 27:26درجة الحرارة الصغرى:18:17السواحل الشماليةدرجة الحرارة العظمى: 25:27درجة الحرارة الصغرى: 18:20الصعيددرجة الحرارة العظمى: 27:33درجة الحرارة الصغرى:16:20جنوب سيناءدرجة الحرارة العظمى: 30:28درجة الحرارة الصغرى: 18:23أخبار الطقس غداوأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، حيث يسود معتدلا نهارا،لطيفا أول الليل، مائلا للبرودة فى اخر الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر كثيفة من 5:7 صباحاعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناءوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيفا ليلا.كما توقعت أن يسود طقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار للحرارة على جنوب سيناء نهارًا لطيفا ليلًا.وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار شمال الصعيد،و على الجنوب نهارًا، لطيفا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".