قرينة الرئيس السيسى تلبي دعوة أسرة بالمنوفية| فيديو



قرينة الرئيس السيسى قرينة الرئيس السيسى

سادت حالة من السعادة بين أفراد أسرة نزيه عامر، ابن قرية شما التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، عقب زيارة السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لمنزلهم وتبادل الحديث معهم.



وقال عامر أن زوجته توجهت للكشف فى القافلة الطبية التي أُعلن عن تنظيمها بقريتهم، وفور عودتها أخبرته أنها إلتقت قرينة الرئيس السيسي، وطلبت منها أن تزورهم فى المنزل.



وتابع إبن قرية شما قائلا “لم أصدق حديث زوجتى لكنى فوجئت بوفد مرافق لقرينة الرئيس أمام منزلى وقاموا بالكشف علينا وأخبرونى أنها قادمة لزيارتنا”.

قد يعجبك أيضا...

توفير مسكنوأضاف عامر بعد ذلك حضرت قرينة الرئيس، ودخلت للمنزل وتعرفت على أولاده، واستفسرت على أحوالهم الاجتماعية، وسألته إن كان يريد شيئًا فطلب منها توفير سكن له ولأسرته ووعدته بتحقيق مطلبه.وقالت هناء حماد، أنها توجهت للقافلة للكشف في عيادة الرمد، وبعد الإنتهاء من الكشف فوجئت بقرينة الرئيس تتفقد القافلة، فاستوقفتها قائلة "عايزة حضرتك تشرفينى وتشربى معانا الشاى".واستطرت هناء بعد قليل لبت قرينة الرئيس الدعوة وحضرت لمنزلنا وشرحت لها ظروفنا وأخبرتها أننا نسكن فى منزل بالإيجار وراتب زوجي بسيط، فوعدتنا قرينة الرئيس بتنفيذ مطالبنا.كوب شاىوأضافت هناء "بعد ذلك ذهبت لإحضار كوب شاى لها"، مشيرة إلى قرينة الرئيس قالت لها "أنا أختك وطلباتكم كلها هتتنفذ".وانتهت منذ قليل زيارة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس لقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث استقبلها سكان القرية استقبالا حافلا، معبرين عن سعادتهم بالزيارة.تفقد مشروعات حياة كريمةتفقدت قرينة الرئيس عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، وبدأت بزيارة مركز شباب القرية لتفقد معرض الحرف اليدوية ثم أكبر قافلة طبية وزيارة مدرسة بالقرية وغيرها من المشروعات التي تفقدتها قرينة الرئيس.واستقبل محافظ المنوفية اليوم السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس بقرية شما لبدء جولتها في القرية وسط تواجد أمنى منظم وجهد كبير من الوحدات المحلية.وشهد مركز أشمون خلال الأيام القليلة الماضية بعض الاستعدادات لاستقبال قرينة الرئيس تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة وتنفيذ حملات مكبرة ومجمعة بالقرية، من رفع تراكمات وتجمعات القمامة والأتربة وتسوية الشوارع وتنظيف وقص وتهذيب وزرع الأشجار والحدائق للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج القرية،ويوجة ببذل مزيدًا من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.