

متى يبدأ الأطفال بالكلام متى يبدأ الأطفال بالكلام



يتطلع جميع الآباء إلى اليوم الذي يستطيع فيه طفلهم التحدث واستخدام الكلمات ، مثل "ماما" و "دادا". غالبًا ما يكون تطور الكلام واللغة مؤشرًا حيويًا على النمو الصحي العام للطفل على عكس العديد من المعالم التنموية الأخرى ، فإن تعلم التحدث هو عملية تدريجية لأن الطفل يحقق العديد من المعالم الصغيرة قبل التحدث.



قد ترى العلامات الأولى لتطور حديث الطفل حديثي الولادة.





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كشف موقع كيدز عن متى يبدأ الطفل الكلام؟txtمحافظ بني سويف يكرم الطفل المعجزة أحمد رمضان من ذوي الهممtxtمؤلفة قصص تعلن عن تقديمها حكايات لتعديل سلوك الطفلكيف ومتى سيتعلم طفلك التحدث؟يتحدث الأطفال جيدًا بما يكفي لفهم معظم الغرباء بحلول سن الثالثة إنه إنجاز يحدث تدريجياً ويبدأ عندما يكون الطفل حديث الولادة. يحقق الطفل العديد من المعالم الصغيرة المتعلقة بالكلام ، مثل الهديل ، والتي تؤدي في النهاية إلى التحدث.نظرًا لأن الكلام يتطور بشكل مطرد ، فمن الضروري للوالدين معرفة المعالم ذات الصلة بالكلام والتواصل والتحدث في بعض الأعمار البارزة للرضاعة والأطفال الصغار .1. بثلاثة أشهريبتسم لكيصدر ضوضاء هديلينظر إليك عندما تتحدث إليهمصرخات للدلالة على احتياجاتهميتعرف على صوتكيدير رأسه لمتابعة صوت أو ضوضاء2. بستة أشهرالثرثرة والغرغرة أثناء اللعب بمفردهم أو معكيستخدم ضوضاء ، مثل الشخير والصرير ، للإشارة إلى ما يحبه أو يكرهيستجيب للأصوات بإصدارهاأصوات الحروف المتحركة على السلاسل ، مثل "آه" و "إيه"يقول أصوات ساكن بسيطة ، مثل "ب" و "م"3. بتسعة أشهريقلد الأصوات التي يصدرها الوالدانمحاولات لقول الكلمات التي يسمعونهاسلاسل أصوات ساكن بسيطة ، مثل "ماما"هزء وقرقرة في نغمات مميزة ، كما لو كانت تحاول تشكيل الكلماتيستجيب للاسم4. بعمر 12 شهرًافهم الطلبات البسيطةيقلد الأصوات والكلمات بشكل أفضليصدر أصواتًا ذات نغمات متغيرة ، مماثلة للكلاميقول "ماما" و "دادا"يقول كلمات بسيطة ، مثل "لا"5. بعامينيحاول وضع كلمتين معًا لتشكيل جملةيطرح أسئلة بسيطةيكرر الكلمات بشكل أكثر دقةيسمي الأشخاص المألوفين والأشياء وأجزاء الجسميشير إلى أشياء أو صور في كتاب عندما يتم تسميتهايشير إلى الأشياء عندما يريدون ذلكقد يقول جمل تصل إلى أربع كلمات بسهولةقد يعرف حوالي 50 كلمة بسيطة6. بثلاث سنواتيسمي تقريبا كل الأشياء المألوفةيفهم ويقول الضمائر ، مثل أنا ، أنا ، هو ، هي ، وضمائرنايفهم ويقول بعض حروف الجر ، مثل فى ومن إلى وتحت وفوق.يعرف اسم الأصدقاءيعرف الاسم الأول والعمر والجنسيقول صيغ الجمع من الكلمات البسيطة