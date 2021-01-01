متى يبدأ الأطفال بالكلام
يتطلع جميع الآباء إلى اليوم الذي يستطيع فيه طفلهم التحدث واستخدام الكلمات ، مثل "ماما" و "دادا". غالبًا ما يكون تطور الكلام واللغة مؤشرًا حيويًا على النمو الصحي العام للطفل على عكس العديد من المعالم التنموية الأخرى ، فإن تعلم التحدث هو عملية تدريجية لأن الطفل يحقق العديد من المعالم الصغيرة قبل التحدث.
قد ترى العلامات الأولى لتطور حديث الطفل حديثي الولادة.
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كيف ومتى سيتعلم طفلك التحدث؟
يتحدث الأطفال جيدًا بما يكفي لفهم معظم الغرباء بحلول سن الثالثة إنه إنجاز يحدث تدريجياً ويبدأ عندما يكون الطفل حديث الولادة. يحقق الطفل العديد من المعالم الصغيرة المتعلقة بالكلام ، مثل الهديل ، والتي تؤدي في النهاية إلى التحدث.
نظرًا لأن الكلام يتطور بشكل مطرد ، فمن الضروري للوالدين معرفة المعالم ذات الصلة بالكلام والتواصل والتحدث في بعض الأعمار البارزة للرضاعة والأطفال الصغار .
1. بثلاثة أشهر
يبتسم لك
يصدر ضوضاء هديل
ينظر إليك عندما تتحدث إليهم
صرخات للدلالة على احتياجاتهم
يتعرف على صوتك
يدير رأسه لمتابعة صوت أو ضوضاء
2. بستة أشهر
الثرثرة والغرغرة أثناء اللعب بمفردهم أو معك
يستخدم ضوضاء ، مثل الشخير والصرير ، للإشارة إلى ما يحبه أو يكره
يستجيب للأصوات بإصدارها
أصوات الحروف المتحركة على السلاسل ، مثل "آه" و "إيه"
يقول أصوات ساكن بسيطة ، مثل "ب" و "م"
3. بتسعة أشهر
يقلد الأصوات التي يصدرها الوالدان
محاولات لقول الكلمات التي يسمعونها
سلاسل أصوات ساكن بسيطة ، مثل "ماما"
هزء وقرقرة في نغمات مميزة ، كما لو كانت تحاول تشكيل الكلمات
يستجيب للاسم
4. بعمر 12 شهرًا
فهم الطلبات البسيطة
يقلد الأصوات والكلمات بشكل أفضل
يصدر أصواتًا ذات نغمات متغيرة ، مماثلة للكلام
يقول "ماما" و "دادا"
يقول كلمات بسيطة ، مثل "لا"
5. بعامين
يحاول وضع كلمتين معًا لتشكيل جملة
يطرح أسئلة بسيطة
يكرر الكلمات بشكل أكثر دقة
يسمي الأشخاص المألوفين والأشياء وأجزاء الجسم
يشير إلى أشياء أو صور في كتاب عندما يتم تسميتها
يشير إلى الأشياء عندما يريدون ذلك
قد يقول جمل تصل إلى أربع كلمات بسهولة
قد يعرف حوالي 50 كلمة بسيطة
6. بثلاث سنوات
يسمي تقريبا كل الأشياء المألوفة
يفهم ويقول الضمائر ، مثل أنا ، أنا ، هو ، هي ، وضمائرنا
يفهم ويقول بعض حروف الجر ، مثل فى ومن إلى وتحت وفوق.
يعرف اسم الأصدقاء
يعرف الاسم الأول والعمر والجنس
يقول صيغ الجمع من الكلمات البسيطة
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