شدد كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك على أن اللاعب يمكنه المشاركة في المباريات بشكل طبيعي مشيرا إلا أن اللاعب لم يخطئ في أي شيء.
وقال كمال شعيب في تصريحات لقناة ETC: "مشكلة قضية شيكابالا هو اعتقاد أحمد مجاهد أنه المتحكم الأول والأوحد في موضوع الرياضة".
وأضاف "ما سبب عدم تنفيذ حكم صادر من أعلى هيئة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي؟ الحكم هو حكم نافذ من 21 يوما فماذا لا يتم تنفيذه؟".
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التعليقات على محامي شيكابالا ينتقد مجاهد.. ويشدد: اللاعب يمكنه المشاركة مع الزمالك
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