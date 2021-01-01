محامي شيكابالا ينتقد مجاهد.. ويشدد: اللاعب يمكنه المشاركة مع الزمالك

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صورة الخبر: شيكابالا
شيكابالا

شدد كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك على أن اللاعب يمكنه المشاركة في المباريات بشكل طبيعي مشيرا إلا أن اللاعب لم يخطئ في أي شيء.

وقال كمال شعيب في تصريحات لقناة ETC: "مشكلة قضية شيكابالا هو اعتقاد أحمد مجاهد أنه المتحكم الأول والأوحد في موضوع الرياضة".

وأضاف "ما سبب عدم تنفيذ حكم صادر من أعلى هيئة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي؟ الحكم هو حكم نافذ من 21 يوما فماذا لا يتم تنفيذه؟".

وتابع "استندنا في دفاعنا وبطلب المحكمة هل تم التحقيق مع اللاعب أم لا؟ وقتها رفض اتحاد الكرة إرسال المستند بالتحقيق مع اللاعب".

وواصل "رئيس الاتحاد نفسه تحدث أن اللاعب لم يخطئ فلماذا سيقوم بالاعتذار؟ المحكمة أيضا حكمت بعدم وجود ذنب على اللاعب".

واستكمل "الزمالك يتم حرمانه الآن من وجود أحد لاعبيه في المباريات وهو ضد القانون بعد صدور الحكم الأخير".

المصدر: في الجول

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