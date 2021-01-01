تقارير تركية: جالاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

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مصطفى محمد

حسم نادي جالاتا سراي التركي موقفه من ضم مهاجمه مصطفى محمد بشكل نهائي من الزمالك.

جالاتا سراي تعاقد مع مطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء مقابل 4 مليون دولار.

الوقت الأخير لتفعيل بند الشراء سيكون في نهاية عام 2021.

بحسب صحيفة "فاناتيك" التركية فإن مصطفى محمد أحد اللاعبين الذين تم انتقادهم مع الشكل السيئ للفريق في الفترة الأخيرة.

ويتواجد جالاتا سراي في المركز الرابع للدوري التركي برصيد 21 نقطة وبفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر.

الصحيفة أشارت إلى أن سبب اهتزاز مستوى مصطفى محمد هو عدم وضوح مستقبله بشكل كامل مع الفريق.

إدارة النادي قررت بعدها حسم مصير اللاعب والتعافد معه بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي.
مصطفى محمد سجل 11 هدفا في 21 مباراة مع جالاتا سراي الموسم الماضي.

ابن الـ23 عاما سجل 4 أهداف هذا الموسم في 20 مباراة حتى الآن.

المصدر: صحيفة "فاناتيك" التركية

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