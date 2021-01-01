أطلقت شركة أمازون جهاز AMAZON GLOW الذكى والمخصص للأطفال والذى يعتبر أول جهاز فريد من نوعه للأطفال، حيث يتميز الجهاز بنظام متكامل لتوفير كل احتياجات الطفل من تطبيقات الألعاب المناسبة مع مكالمات الفيديو وكذلك نظام المراقبة الأبوية.
ويحتوى جهاز AMAZON GLOW الذكى على 4 ميكروفونات مدمجة مع ألعاب تفاعلية مصمم خصيصًا لتسهيل تواصل الأطفال مع الأصدقاء والعائلة عن بُعد، الإضافة إلى توفير مكالمات فيديو لحل مشكلة الأطفال المشتتين عن نقل المحادثة إلى مكانهم أثناء اللعب.
ويمكن لجهاز AMAZON GLOW للأطفال أن يمتد عبر شاشة قياس 19.2 بوصة، مما يسمح لأفراد الأسرة لمتابعة النشاط الذى يقوم به الطفل على الجهاز، وتأتى شاشته الأصلية التى تعمل باللمس بقياس 8 بوصة مع كاميرا أمامية بجودة 720 بيكسل، مع مكبر صوت بقوة شحن 10 واط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أمازون تطلق جهاز AMAZON GLOW الذكى للأطفال بميزات مذهلة.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق