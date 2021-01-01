

أمازون تطلق جهاز AMAZON GLOW الذكى للأطفال بميزات مذهلة.. صور أمازون تطلق جهاز AMAZON GLOW الذكى للأطفال بميزات مذهلة.. صور

أطلقت شركة أمازون جهاز AMAZON GLOW الذكى والمخصص للأطفال والذى يعتبر أول جهاز فريد من نوعه للأطفال، حيث يتميز الجهاز بنظام متكامل لتوفير كل احتياجات الطفل من تطبيقات الألعاب المناسبة مع مكالمات الفيديو وكذلك نظام المراقبة الأبوية.



ويحتوى جهاز AMAZON GLOW الذكى على 4 ميكروفونات مدمجة مع ألعاب تفاعلية مصمم خصيصًا لتسهيل تواصل الأطفال مع الأصدقاء والعائلة عن بُعد، الإضافة إلى توفير مكالمات فيديو لحل مشكلة الأطفال المشتتين عن نقل المحادثة إلى مكانهم أثناء اللعب.



ويمكن لجهاز AMAZON GLOW للأطفال أن يمتد عبر شاشة قياس 19.2 بوصة، مما يسمح لأفراد الأسرة لمتابعة النشاط الذى يقوم به الطفل على الجهاز، وتأتى شاشته الأصلية التى تعمل باللمس بقياس 8 بوصة مع كاميرا أمامية بجودة 720 بيكسل، مع مكبر صوت بقوة شحن 10 واط.

قد يعجبك أيضا...

ويتم تشغيل جهاز AMAZON GLOW الذكي للأطفال بواسطة سلك طاقة قصير قابل للإزالة، وزر طاقة وزر رفع الصوت وخفضه على الجانب، حيث أن الجهاز مصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 9 سنوات للدردشة واللعب مع العائلة والأصدقاء عن بعد .كما يتمتع جهاز AMAZON GLOW الذكي للأطفال بميزات للرقابة الأبوية لمراقبة ما يشاهده أوما يفعله الطفل أثناء استخدام الجهاز، كما يحتوى على مكتبة رقمية مليئة بالألعاب والألغاز والكتب والأنشطة.ويبدأ سعر جهاز AMAZON GLOW الذكي للأطفال من حوالي 300 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 4 آلاف و 700 جنيه مصرى.