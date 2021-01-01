

أوبو تستعد لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo A95 5G.. سعر ومواصفات أوبو تستعد لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo A95 5G.. سعر ومواصفات

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo A95 5G الذي تم إطلاقه منذ عدة أشهر، حيث تأتى النسخة الجديدة بعدد من التعديلات والترقيات في الأداء والشاشة والكاميرا إلى جانب أن الهاتف سيتم تقديم نسخة LTE منه .



وبحسب موقع Gizmochina فإن النسخة الجديدة من هاتف Oppo A95 ستأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض+ FullHD ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للهاتف من نوع Gorilla Glass 5.



وسيقدم هاتف أوبو Oppo A95 كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للاتساع والعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل.

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ويعمل هاتف أوبو Oppo A95 الجديد، بمعالج من نوع Snapdragon 662 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ونظام تشغيل ونظام Android 11 .ويحتوي هاتف أوبو Oppo A95 الجديد على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، مع مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.وسيبدأ هاتف أوبو Oppo A95 من سعر حوالى 320 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 5000 جنيه مصرى.