أوبو تستعد لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo A95 5G.. سعر ومواصفات

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Oppo A95 5G الذي تم إطلاقه منذ عدة أشهر، حيث تأتى النسخة الجديدة بعدد من التعديلات والترقيات في الأداء والشاشة والكاميرا إلى جانب أن الهاتف سيتم تقديم نسخة LTE منه .
وبحسب موقع Gizmochina فإن النسخة الجديدة من هاتف Oppo A95 ستأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض+ FullHD ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للهاتف من نوع Gorilla Glass 5.
وسيقدم هاتف أوبو Oppo A95 كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للاتساع والعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل.
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