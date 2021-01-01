تستعد منصة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا، فيسبوك سابقا ، لإطلاق ميزة جديدة لمنشئى المحتوى تساعدهم على تلقى الدعم المادى من المستخدمين، وذلك بعد النجاح الهائل الذى حققته منصات Patreon و OnlyFans .
وبحسب موقع 9to5Google فإن إنستجرام قامت بتحديث تطبيقها بنظام التشغيل iOS لهواتف آيفون بعمليات شراء جديدة داخل التطبيق تسمى "اشتراكات انستجرام" بأسعار تتراوح من 0.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا.
وعلى الرغم من أن انستجرام لا يذكر الغرض الحقيقي من عمليات الشراء داخل التطبيق هذه ، فمن المحتمل أن تكون هذه جزءًا من استراتيجية الشركة لزيادة تحقيق الدخل من النظام الأساسي مع توفير طريقة للمستخدمين لمنح الأموال للمبدعين الذين يتابعونهم ويحبونهم، مع ظهورعمليات الشراء داخل التطبيق على App Store .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انستجرام يسمح قريبا للمستخدمين بالدفع لمنشئى المحتوى من خلال الاشتراكات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق